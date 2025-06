Die treffendsten* Memes zum historischen Angriff auf Putins Bomberflotte

*Wortspiel beabsichtigt. Die Ukraine demonstriert einmal mehr ihren Verteidigungswillen gegen einen vermeintlich übermächtigen Feind. Und Wladimir Putin steht mit abgesägten Hosen da.

Diese Geheimdienst-Operation geht in die Geschichte ein und könnte gar den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs beeinflussen: Die Rede ist von dem nie dagewesenen Drohnen-Schlag gegen Russlands Bomberflotte.

Ukrainische Spezialkräfte haben gleichzeitig in drei (russischen) Zeitzonen zugeschlagen und mit preiswerten Drohnen, die jedermann im Internet bestellen kann, wertvollstes russisches Kriegsmaterial zerstört. Was bleibt, ist aber nicht nur ein Milliardenschaden an militärischem Gerät und wichtiger Kriegsinfrastruktur.

Für die russischen Geheimdienste und ihren obersten Boss, Wladimir Putin, sind die von langer Hand vorbereiteten Attacken eine schallende Ohrfeige. Die spektakuläre Operation dürfte das Vertrauen der russischen Bevölkerung in die eigene Führung erschüttern. Und sie wird die Paranoia im Kreml weiter ankurbeln.

Bei den ferngesteuerten Angriffen wurden First-Person-View-Drohnen (FPV) eingesetzt. Dank der eingebauten Videokameras konnte die ganze Welt das Versagen der russischen Luftabwehr mitverfolgen.

«Obwohl russische Behörden noch keine Angaben zu Opferzahlen und Schäden veröffentlicht haben, sind die psychologischen Auswirkungen der Operation bereits spürbar. Mehrere russische Telegram-Kanäle berichteten von Panik und Verwirrung in den Kommandostrukturen der Luftwaffe.» quelle: ukdefencejournal.org.uk

Das Timing des ukrainischen Drohnen-Angriffs war natürlich alles andere als zufällig gewählt.

Am 1. Juni feiert Russland traditionell den Tag der militärischen Transportluftfahrt. Da der Kreml aber massive Zensur betreibt und die eigene Bevölkerung für dumm verkauft, dürfte der ukrainische Drohnen-Angriff nicht in die russischen Geschichtsbücher eingehen.

Am selben Wochenende hatte Russland erneut die Zivilbevölkerung der Ukraine mit Bombenangriffen terrorisiert. Und ab Montag gingen die Friedensverhandlungen in die nächste Runde, obwohl längst klar ist, dass der Kreml vieles, aber keinen gerechten Frieden will.

Und was lernt der Westen daraus?

Trump mag bekanntlich Gewinner, keine «Loser». Dass der Russland-freundliche US-Präsident nun die Ukraine unterstützen wird, ist trotzdem zu bezweifeln.

Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange stellt die richtigen Fragen: Russland schießt jede Nacht Raketen und Marschflugkörper in schlafende Städte - Häufige Frage: Muss die Ukraine nicht endlich Zugeständnisse machen? Ukraine zerstört russische Bomber - Häufige Frage: Gefährdet das nicht die Friedensverhandlungen? Wir kommen so nicht weiter. — Nico Lange (@nicolange.bsky.social) 2. Juni 2025 um 10:00

