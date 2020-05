Spass

Leben

17 Gründe, wieso Briefe von Kindern einfach grossartig sind



17 Briefe, die zeigen, dass Kinder die lustigsten Menschen sind

Manche schreiben früher, andere wiederum später. Völlig egal wann, aber sobald Kinder schreiben können, wird das Leben der Eltern wesentlich unterhaltsamer. Und das der Internet-Community irgendwie auch.

Ob man Bilder und Videos seiner Kinder nun einfach so ins Internet stellen soll oder nicht, da scheiden sich die Geister. Zum einen ist klar, dass Kinder einfach wie kleine, betrunkene Menschen sind (was oftmals komischen Charakter aufweist), zum anderen gilt es ja eigentlich, zu vermeiden, das Balg an die Datenkrake Internet zu verfüttern (vielleicht wird Jayden-Cosimo ja mal ein ganz Grosser, wer weiss?)

Darum gilt es den Kompromiss zu suchen: Kinderbriefe. Keine Gesichter, kaum Informationen, nur purer Spass, den man ohne schlechtes Gewissen geniessen darf.

Sie stellen einfach immer die wahrlich unangenehmen, relevanten Fragen an die ganz Mächtigen: Bild: imgur

Und wenn jemand nicht sauber arbeitet, darf man durchaus auch mal den Finger draufhalten: Bild: imgur

Liam, du wirst bestimmt mal ein grandioser Songwriter! Bild: imgur

Kinder haben einfach einen Sinn fürs Schwermütige im Tragischen 💁‍♂️ Bild: imgur

Karten auf den Tisch? Als Kind offenbar kein Problem. Bild: imgur

Zudem wissen sie auch stets deine Leistungen zu würdigen – das motiviert! Bild: imgur

Plus: Sie verstehen das grundlegende Prinzip sozialer Beziehungen wesentlich schneller, als man vermuten würde 🤷‍♀️ Bild: reddit

Wie die Kinderbriefe deines Chefs vermutlich in etwa ausgesehen haben: Bild: imgur

Erwachsene: «Nein, musst mir doch nichts schenken – oh, ein Pfannenwender! Wie ... toll! Hehe.»



Kinder:

Bild: imgur

Der Grund, wieso Pixar immer so kinderfreundliche Animationsfilme macht? Ich habe da 'ne Vermutung ... Bild: imgur

Annisa würde sich am ersten Tag in der Primarschule selber vermutlich als «fordernd, aber fair» beschreiben. Bild: imgur

Hatte sie/er Angst, dass die Zähne unter dem Wert verkauft wurden? Bild: reddit

Schon ein bizli fies vom Weihnachtsmann ... Bild: reddit

Passive Aggressivität ist offenbar irgendwo in den Genen verankert: Bild: reddit

Mh. Okay. Ein bisschen dramatisch vielleicht, aber auch ein wenig süss. bild: imgur

Das hier hingegen ist schlicht brillant geschlussfolgert! Bild: imgur

Bonus

Eine Vatertagskarte zu viel gemacht? Kein Grund, diese wegzuschmeissen ... Bild: twitter

(jdk)

