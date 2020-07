Egal ob mit drei, 16, 43, 62 oder 97 Jahren: eines der Highlights bei jedem Badi-Besuch ist der Glace-Kauf. Bei der Auswahl darüber, welches DAS beste Badi-Glace ist, scheiden sich jedoch die Geister. Da gibt es die mühsamen Leute, die 30 Minuten die Glace-Karte blockieren und solche, die seit Jahren ihrem Favoriten treu bleiben.

Wir stellen uns nun also die Frage: Welches ist das überschätzteste Glace? Hier, zur Inspiration, erst mal die Antworten aus unserem Team:

«Das gemeine Vanille-Cornet. Seine einzige gute Eigenschaft ist, dass es kalt ist. Sonst ist es in Etwa eine untätowierte Version eines Bachelorette-Kandidaten: langweilig, berechenbar und am Ende schnell wieder vergessen.»