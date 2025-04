Wende bei «Peaky Blinders»: Es kommt doch eine 7. Staffel

Cillian Murphy, der im Film wieder als Thomas Shelby zu sehen ist, könnte übrigens auch in der Serie zurückkehren – möglicherweise in einer neuen Rolle.

Knight äusserte sich auch kürzlich zum Film und erklärte, «die Welt von Peaky werde weiter existieren». Damit bekräftigte er, was viele Fans bereits vermuteten: Der Shelby-Clan ist noch nicht am Ende angekommen.

Auch der Aufstieg der Londoner Kray-Zwillinge, Ronnie und Reggie, könnte in den neuen Folgen thematisiert werden. Diese wurden in den späten 1950ern zu zentralen Figuren des britischen Unterweltgeschehens.

Während die sechste Staffel in den 1930ern endete und der kommende Film «The Immortal Man» im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, setzt die Serie nun einige Jahre später an – in einer Ära geprägt von neuen kriminellen Strukturen und urbaner Gewalt.

Australischer Schnabeligel hat seine Ursprünge im Wasser

Als Eier legendes Säugetier mit Stacheln und einer röhrenförmigen Schnauze ist der australische Schnabeligel ein aussergewöhnliches Tier. Und auch sein evolutionärer Ursprung ist laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie im Fachblatt «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS) durchaus bemerkenswert.