*Hawk thua*: Warum diese Frau gerade viral geht

Mehr «Spass»

Strassenbefragungen sind wie Sport–Interviews: Etwas Gescheites kommt nur sehr selten dabei heraus. Hin und wieder gibt es was zu lachen. Selten, ganz selten, entstehen dabei aber Perlen, die zum Kulturgut werden.

Mit «Heb de Schlitte, du huere Schissdrägg» leistete sich YB-Spieler Carlos Varela 2008 einen Aussetzer, der bis heute noch zitiert wird. Ebenfalls noch immer in bester Erinnerung ist: «S’beschte wos je hets gits». Gesagt vor 15 Jahren auf Telebasel von einem Unbekannten, ist der Spruch heute Schweizer Kulturgut.

«S’beschte wos je hets gits» Video: YouTube/Bustabo54

Den jüngsten Volltreffer, allerdings in den USA, landete Anfang Juni Hailey Welch. Die junge Frau aus Nashville wurde bei einer Strassenumfrage der YouTuber Tim & Dee TV gefragt, mit welchem Trick sie Männer im Bett verrückt mache. Die mit einer Südstaatenunbeschwertheit ausgestattete Hailey antwortete vergnügt: «Man muss ihnen das *Hawk Thua* geben, und auf das Ding spucken, verstehst du mich?». Und im Original: «Aaah, you gotta give 'em that *Hawk thua* and spit on that thing, you get me?»

Voilà!

Video: youtube/Tim & Dee TV

Die Welt ist, wie sie ist.

Und auf Social Media noch etwas mehr.

Über 120 Millionen Reaktionen löste *Hawk Thua* alleine in den letzten Tagen auf TikTok aus. Hailey Welch, deren Identität erst seit wenigen Tagen bekannt ist, wird für ihr einnehmendes Wesen gefeiert – und verflucht zugleich. Auch die Seite der USA ist bekannt.

Welch lässt sich davon nicht beeindrucken. Die Frau aus Nashville hat sich mittlerweile mit einem Baseballkappen-Hersteller aus Tennessee zusammengetan, um Merchandise-Produkte mit ihrem Spruch zu vermarkten. Erstaunlicherweise sind von der jungen Frau keine öffentlichen Social-Media-Profile bekannt. Ihr Instagram-Account ist privat.

Entsprechend wenig weiss man von Frau Welch. Sicher ist nur: Sie wurde nicht von der «Vorschule Epstein» in Tennessee gefeuert. Diese erfundene Geschichte – der Name der Vorschule hätte eigentlich Anlass zu Bedenken geben müssen – ging ebenfalls viral. Eine Satireseite hatte sie erfunden. In den Mühlen des Internets ging dann das *Satire* verloren.

Sommer 2024: Jetzt bist du endgültig lanciert.

(tog)