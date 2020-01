Spass

Leben

15 lustige Bilder als Beweis, dass wir alle mal Scheiss-Tage haben



Tage, an denen du dich fragst, ob dich IRGENDJEMAND mag? Diese 15 Menschen kennen ihn

Haben wir nicht alle Tage, an denen wir emotional ein wenig strugglen? An denen alles gegen uns lĂ€uft? Falls ja: Dumm gelaufen fĂŒr dich. ABER: Du bist immerhin nicht allein.

Ein schlechter Morgen, das falsche Bein, ein kleiner Rempler, ein dummer Spruch. Und schon ist ein sogenannter Scheiss-Tag lanciert. Ein Gedanke fĂŒhrt zum nĂ€chsten und – BÄÄÄM – schon fragt man sich:

«Hab ich das verdient? Ob mich wohl irgendjemand ĂŒberhaupt gern hat?»

Also hadern wir uns irgendwie durch den Tag und schon ein paar Stunden Schlaf spÀter ist alles gar nicht mehr so tragisch. Bis es aber so weit ist, sei dir gesagt:

Die BeweisfĂŒhrung in 15 Punkten:

Wenn dir deine WG-Genossen Geschenke wie dieses machen: Bild: imgur

Oder den Netflix-Account, den du seit jeher benutzt, plötzlich so aussieht: Bild: reddit

Wenn dein Kindheitsalbum so beschriftet ist (und du hoffst, dass deine Mutter die Verwendung von AnfĂŒhrungszeichen nicht beherrscht) ... Bild: imgur

... und darin Fotos wie dieses ... Bild: reddit

... oder dieses enthalten sind: Bild: reddit

Immerhin aufs Essen ist noch Verla- Bild: reddit

-.- echt jetzt?

Naja, Buchstabensuppen halt. Lieber auf Nummer sicher gehen und zu einem Sandwich greifen! Bild: imgur

Duschgel, Deo, ZahnbĂŒrste, Fitness-Gutschein ... Vielleicht hast auch du so etwas «Brauchbares» zu Weihnachten geschenkt bekommen? Bild: reddit

Oder etwas erkenntnisstiftende Literatur vielleicht? Bild: imgur

Was tun Millennials, wenn's mal schwierig wird? Genau, das GlĂŒck in den Sozialen Medien suchen! Zum Beispiel auf LinkedIn Bild: reddit

An solchen Tagen ist nicht mal mehr auf das gute alte Buch Verlass! Bild: imgur

Darum lieber in deinen Kokon nach Hau- Okcool. Bild: reddit

Vielleicht in ein Restaurant? Bild: reddit

Komm schon Google, du weisst doch so viel ĂŒber mich, du weisst wie liebenswert ich bin! Oder? Bild: reddit

Und die ganze Welt so: Bild: reddit

(jdk)

