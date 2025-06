Ein Ziegenbock gönnt sich eine Pause (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Ziegenbock gönnt sich in deutscher Tankstelle eine Pause

Ein Ziegenbock hat sich in einer Tankstelle in Deutschland ein Päuschen gegönnt. Zeugen berichteten der Polizei, dass ein Ziegenbock frei auf der Strasse laufe und sich schliesslich in eine Tankstelle zurückzog, wie die Polizei in Wesel am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben der Kassiererin im nordrhein-westfälischen Dinslaken schlenderte das Tier «entspannt und zielstrebig» durch die Tankstelle und legte sich hinter der Verkaufstheke vor einer Bürotür zur Ruhe.

Anhand eines implantierten Chips machten die Beamten einen vermeintlichen Besitzer in Oberhausen ausfindig, der den Bock nach eigener Aussage allerdings schon vor einiger Zeit nach Herne verkauft hatte. Der ehemalige Besitzer nahm den Ziegenbock schliesslich vorübergehend wieder in seine Obhut. Die Polizei suchte nach dem aktuellen Besitzer. (sda/afp)