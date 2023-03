Diese 25 Bilder machen dein Gehirn kaputt

Mehr «Spass»

Es liegt nicht daran, dass es noch früh am Morgen ist. Oder dass du möglicherweise schlecht geschlafen hast. An dir selbst liegt es (für einmal) auch nicht. Die folgenden Bilder sind in der Tat etwas verwirrend ...

Was? Noch nie ein Pferd in Strickjacke und mit belegtem Brötchen gesehen?

Wenn dir wieder mal vor lauter HandyGlotzen der Kopf abfällt.

Immerhin: Er hat noch einen.

Nettes Höschen, der Herr!

WAS.

Warum ein so langes Gesicht?

Was ist hier los?

Flieg, meine Kleine, flieg!

Würde ihr BITTE jemand aus dem Loch helfen?

Danke.

Oh, ein liegend-fliegendes Boot!

Fesche Frisur!

Du, wenn jemand im Zug zu laut und zu lange hustet:

Wenn man keinen Helm anzieht, kann man auch grad die ganzen Kleider weglassen.

Wie gross ist dieser Balkon in Wirklichkeit?

Irgendetwas ausser den Nudeln scheint sich in diesem Becher zu befinden.

- Kannst du mich mitnehmen?

- Ja, klar!​

Kind? Welches Kind?

Diese Jugend von heute!

Ha! Fast hätten wir es ihm abgekauft.

Wie viele Finger hat diese Dame eigentlich?

Oh, ein schwebender Hund!

Sie ist Nichtraucherin.

Wie heisst es doch so schön? Besser arm dran als Arm ab.

Geht ... geht es seinem Auge gut?

Ha. Ha. Hahahaha.

Frecher Bonus:

Mehr? Mehr: