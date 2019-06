Spass

Lustige Luftmatraze: Die 12 absurdesten Pool-Viecher überhaupt



Die 12 wohl absurdesten Pool-Viecher überhaupt – und wer sie haben muss

Ob auf der Aare, auf dem Greifensee oder beim Strandurlaub in Lloret de Mar: Die aufblasbaren Einhörner, Donuts, Flamingos und Pizza-Stücke sind ü-ber-all!

Alle Chicks diesen Sommer wieder so auf Instagram:

Wenn du dich von der Masse abheben willst – und wer will das in Zeiten von Social-Media-Narzissmus nicht?! –, hätten wir hier ein paar Vorschläge für dich.

Für die Verarschten: gif:: thisiswhyimbrke

Was ist gross und fake? Der Po von Kim Kardashian! Ähnlich teuer wie das Original ist auch diese Luftmatratze im Kardashian-Fudi-Style: Sie kostet umgerechnet 95 Franken.

Für Schäbige: via amazon

Die Schabe.

Und dann laut dazu «la cucaracha» hören.

Für Hungrige: bild: amazon

Das Pizzastück hat gerade Hochkonjunktur. Aber hast du schon mal eine schwimmende Brezel gesehen? Die ist nicht nur schick, sondern hat auch weniger Kalorien.

Für die Dramatischen: bild: amazon

... oder Menschen, die sich gerne mal ein bisschen abschotten oder sich in der Freizeit vor ihrem Chef verstecken wollen.

Für deine Feinde: bild: amazon

Wenn die Kacke mal wieder so richtig am Dampfen ist, hilft nur eine Abkühlung. Ok, so wahnsinnig originell ist das aufblasbare Poop-Emoji jetzt nicht. Aber bequem aussehen tut es allemal. Und schau, wie es sich freut, deinen Allerwertesten im Gesicht zu haben!

Für Scheintote: bild: pompom

Für Tage, an denen du einfach mal in einen rosafarbenen Sarg liegen willst. Hey, wer kennt dieses Gefühl nicht?!

Für Aggressive: bild: amazon

Obwohl es eigentlich nur ein Gerücht ist, dass der T-Rex aggressiv ist. Vielmehr verbreitet er aggressiv-gute Stimmung!

Für die Beliebten: bild: amazon

Oder diejenigen, die eigentlich gerne etwas mehr Freunde hätten. Der Pfau ist knapp zwei Meter hoch, 6 Personen passend drauf, also deine 5 neuen Freunde und du.

Für Platzhirsche: bild: amazon

Nun. Irgendjemand will dieses Set wohl haben wollen.

Für Singles: bild: amazon

Mit Getränkehalter. Wa-hey!

Für Karnivoren: bild: amazon

Mhhh ... Speck.

Und – für einfache Leute wie dich und mich: ... bild: amazon

DAS BIER!

Und nun:

Der einzige Psychotest, den du jemals spielen musst:

Welche Luftmatratze bist du?

von Lucas Schmidli

Quiz 1. Wer/was darf auf dich drauf liegen? shutterstock 2. Was reimt sich auf Luftmatratzen? Platzen Schmatzen Glatzen Batzen Tatzen ... Stellwerkstörungen? 3. Wähle ein Element: 4. Was denkst du über dich selber? Ich bin grossartig. Ich bin das Letzte. Ich bin ausbalanciert. Ich bin ordentlich. Ich bin ich. Das ist mega deep, überleg mal! Ich bin ein Schwimmflügel. 5. Worin würdest du am liebsten schwimmen? 6. Wie würdest du einen modernen Noah überzeugen, dich mit auf die Arche zu nehmen? «Ich komme von fern und bin den Zeichen gefolgt, um meinen Platz an deiner Seite einzunehmen!» «Ich würde meinen Netflix-Account mit dir teilen.» «Geht ruhig ohne mich hinfort, aber seid gewiss, dass ich euch auf Instagram entfolgen werde.» «Blub.» «Z'erscht bodekrüüzt!» «Expelliarmus!» 7. Wähle einen Fisch: 8. Welche Fähigkeit würdest du gerne beherrschen? Fliegen. Teleportieren. Dinge zu bewegen, ohne sie zu berühren. Niemals zu altern. Menschen aus Sesamkörnern zu erschaffen. Bier herzustellen. 9. Welchen Drink dürfte man auf dir konsumieren? Resultat

