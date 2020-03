Spass

Zehn Streams, um sich in den Zeiten des Coronavirus zuhause zu unterhalten



10 Streams, mit denen du dich auch im Home-Office-Alltag unterhalten kannst

Aufgrund der nicht enden wollenden Coronavirus-Welle werden die Leute dazu angehalten, ihr Zuhause wenn möglich nicht mehr zu verlassen. Diese zehn Streams helfen dabei, dass dir trotzdem nicht langweilig wird.

Es sind schwierige Tage für viele Schweizerinnen und Schweizer: Obwohl das Wetter derzeit richtig sommerlich ist, werden die Leute aufgrund des Coronavirus aufgefordert, wenn möglich zuhause zu bleiben.

Wenn man den ganzen Tag die Wohnung fast nie verlassen soll, kann gut etwas Langeweile aufkommen. Um das zu verhindern, haben wir zehn interessante Streams rausgesucht – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein.

Tiere

Baby-Pandas in China

Eine geballte Ladung «Jööö-Faktor» gleich am Anfang: Im Shenshuping Gengda Panda Center werden die knuffigen Bewohner rund um die Uhr gefilmt.

Besonders herzig: Momentan hat es Jungtiere, welche sich immer wieder gerne auf der farbigen Schaukel austoben. Ein richtiger Wohlfühl-Stream für Tierfreunde!

Afrikanisches Wildlife am Wasserloch

Für Safari-Fans dürfte dieser Stream interessant sein: An einem Wasserloch in der Nähe der Nkorho Bush Lodge in Südafrika tummeln sich fast rund um die Uhr einige Tiere.

Dabei hat es nicht nur Vögel und Warzenschweine – auch die «Big Five», also Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen und Leoparden sollen regelmässig zu sehen sein.

Falkenkamera in Zürich

Auch von der Zürcher Fauna gibt es ein spannendes Live-Video: An der Josefstrasse ist eine Kamera installiert, welche das Zuhause von Falken filmt.

Dabei kann man die Vögel beobachten, wie sie sich putzen, die Umgebung studieren oder schlafen. Oder wenn man Glück hat, kann man sie sogar sehen, wenn sie gerade mit einer Maus von der Jagd zurückkehren. Den Falken-Stream findet ihr hier.

Musik

Gitarren-Stunden mit Alex Britti

Unter dem Hashtag #iorestoacasa (ich bleibe zuhause) setzen sich viele Promis in Italien dafür ein, dass die Leute die Ausgangssperre einhalten. So auch Alex Britti.

Der Sänger aus Rom animiert die Leute dazu, zuhause zu bleiben, bietet ihnen dafür mit der Live-Funktion auf Instagram Gitarrenunterricht an – natürlich gratis. Wer trotzdem etwas bezahlen will, soll das in Form einer Spende tun, zu der Britti aufruft.

Wiener Oper im eigenen Wohnzimmer

Auch in Österreich sind die Leute derzeit ziemlich eingeschränkt, was ihr Freizeitprogramm angeht. Trotzdem hat sich die Wiener Oper gedacht, «the show must go an» – so werden einzelne Aufführungen aus früheren Jahren gestreamt und der Öffentlichkeit gratis zur Verfügung gestellt. Wer auf das ganze Videoarchiv zugreifen will, braucht dann aber ein Abo. Das Angebot findet ihr hier.

Das grosse #wirbleibenzuhause-Festival

Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus immer weiter aus, weswegen sich auch immer mehr Promis dafür einsetzen, dass man zuhause bleiben soll.

Ein paar Sänger haben sich dafür eine ganz spezielle Aktion überlegt: Mathea, Michael Schulte, Lotte, Nico Santos, Alvaro Soler, Max Giesinger, Lea und Johannes Oerding haben das #wirbleibenzuhause-Festival organisiert, bei dem alle von sich zu Hause am Sonntagabend während insgesamt dreieinhalb Stunden Musik machen. Das Festival wird von allen Musikern auf Instagram gestreamt.

Der Club bei jedem zuhause

Seit dem 13. März ist es ruhig geworden im Berliner Nachtleben – die Clubs der Stadt mussten alle schliessen. Damit die Party trotzdem weitergehen kann, haben die Clubs ein gemeinsames Projekt gestartet.

Im Rahmen der Aktion #unitedwestream haben sie eine Webseite aufgeschaltet, auf der täglich DJs auflegen. Diese Musik kann dann per Stream gehört werden. Grundsätzlich ist das Angebot gratis, allerdings beten die Clubs die Hörer, etwas zu spenden – schliesslich können sie momentan sonst kein Geld einnehmen.

Chill-Musik mit animierten Schafen

Wem die ganze Corona-Situation mal zu viel wird, der könnte am Chill-Out Music Stream auf Youtube gefallen finden. Rund um die Uhr kann man entspannende Musik hören und gleichzeitig animierten Schafen zuschauen, die grasen. Etwas absurd, aber durchaus angenehm für eine kurze Pause zwischendurch.

Literatur

Live-Lesung von Sasa Stanisic

Auch der bosnisch-deutsche Autor Sasa Stanisic beteiligt sich am Quarantäne-Alternativprogramm. Stanisic liest am Donnerstagabend aus einem seiner Bücher und überträgt es auf der Plattform Twitch. Die Lesung ist kostenlos, allerdings bietet Stanisic eine Möglichkeit an, als Gegenleistung für einen guten Zweck zu spenden.

Heute Abend um 21:00 lese ich live auf https://t.co/djNlC3tb8v etwa 30-45 Minuten.



Ich habe hier einen Moneypool eingerichtet:https://t.co/sj17sJdNKk



Wäre schön, wenn sich viele beteiligen. Das Geld geht 50:50 an @_Seebruecke_ und @nothilfe und ich lege selbst was drauf. https://t.co/2Mffz3G25q — Saša Stanišić (@sasa_s) March 19, 2020

Religion

Youtube-Messe aus dem Vatikan

Aufgrund des Coronavirus können viele Gläubige nicht mehr in die Kirche. Trotzdem haben sie die Möglichkeit, einer Messe beizuwohnen – so streamt der Vatikan Gottesdienste live auf Youtube. Und wenn grad keine läuft, gibt's dafür schöne Bilder vom Petersdom.

