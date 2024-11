Z Best-of isch in discher Üsgab leider zimli chli üsgfallu, wills im letschtu PiDi rächt wenig Kommentär gigä het. Schuld dra isch der Trump .... (Also äs sind halt d US-Wahle gsi 🤷‍♂️). Vili wärdunts derfir in discher Üsgab umso meh. Vil Spass!