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Picdump 208 – es mögen Memes sein!

Sergio Minnig Folge mir

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Da bini wider, zrug in gwenter Maniär. Danke an der Stell and Madeleine ver di chli Zitreis mit irusch Memes va friäner. Jez geits aber witer mim Hiä und Jez. Vil Spass bim hitigu PiDi!

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen? Best-of-Kommentarspalte Picdump

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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Wo ist Bugatti? Hier.

Wo ist Ferrari? Hier.

Wo ist der Picdump? Hier.​

Das ist doch das Schönste am Lesen.

Das Gefühl, ein Buch zu lesen und sich selbst als Teil der Geschichte vorzustellen.

Sehr schwarzer Blackdump.

Der Beweis dafür, dass Katzen nicht immer auf ihren Füssen landen.

Und trotzdem sind wir irgendwie gross geworden.

Von meiner Generation wurde erwartet, dass sie ein neun Meter langes Seil hochklettert, unter dem eine fünf Zentimeter dicke Matte lag, die angeblich ihr Leben retten sollte …

Wer glaubt schon an Studien ... ?

Studien zeigen, dass man seinen Seelenverwandten bereits vor dem 21. Lebensjahr trifft.

Kartoffeln auf die 1!

Kartoffeln werden meiner Meinung nach für ihre Vielseitigkeit unterschätzt. Frühstück? Rösti. Fast Food? Pommes frites. Festliches Abendessen? Ofenkartoffel. Feiertage? Kartoffelpüree. Gemütlich zu Hause? Kartoffelchips. Für jeden Anlass gibt es die passende Kartoffel.

Da war doch mal was:

Wer erinnert sich an «Tomb Raider»?

Ich in den 80ern: Die Grafik sah so realistisch aus.

Die Grafik:



Ja, kein Meme, aber ein grossartiges Kostüm.

Und dafür 3 Stunden lang auf der Strasse das Leben riskiert.

Google Maps: (Ankunft um 4:45 Uhr) .

Ich, wie ich um 4:44 Uhr ankomme.

Uff, wer erinnert sich an die?

Kind: Gab es in deiner Kindheit auch Gruselfilme?

Ich: Als ich ein Kind war, gab es alles Mögliche, was gruselig war …

Das bedeutet wohl eher nein.

Gehen wir heute Abend noch aus?

Ich:

Wenn die Schule wieder losgeht.

Es ist wichtig, sich am ersten Schultag einen Wecker zu stellen, damit man nicht vergisst, die Kinder abzuholen.

¯\_(ツ)_/¯

«Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.» – Maya Angelou.

Haben wir nicht alle diese eine Person im Freundeskreis?

Entschuldigung, der Verkehr war schlimm.

Der Verkehr:

Da fühle ich mich gleich viel älter …

Vor Wikipedia hatten wir diese Übeltäter.

Es gibt ihnen einfach ein Gefühl von Kontrolle.

Niemand:

Väter beobachten Flugzeuge am Flughafen:

Wenn du am Montag den PC startest und es dir wieder einfällt.

Ich am Freitag: Ich verschiebe das einfach auf Montag.

Ich am Montag auf der Arbeit

Es sei ihm doch gegönnt.

Ein belgischer Student fand beim Graben 49 Goldbarren im Wert von zehn Millionen Dollar und übergab sie den Behörden.

49 ist eine sehr verdächtige Zahl.

Exterm unsympathisch!

Was für ein massloser Narzisst!

Liebe Grüsse in den Detailhandel.

Mein Gesichtsausdruck, wenn sich der Kunde bei mir über die Preise beschwert und ich nur ein Angestellter bin.

Hätte eigentlich viel besser in den letzten PiDi gepasst.

Firma: Niemand bewirbt sich auf unsere Stelle.

Die Stellenbeschreibungen:

Was ein Dad-Joke.

Ich: Bin ich adoptiert?

Vater: Natürlich nicht, warum hätten wir dich denn auswählen sollen?

Mein Vater. Ich. Meine Mutter.

Der Versuch zählt.

Eltern, die versuchen, ihren Teenagern Ratschläge zu geben.

Manche Menschen haben einfach eine andere Sicht auf die Welt.

Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar sein könntest?

Ich würde nach Paris fahren und einen Pantomimen verprügeln. Der Applaus, den er vom Publikum bekommen würde, wäre unglaublich.

Irgendwie schon geil.

Ballliebhaber-Special.



Freiheit!

Ein Loch in meiner Socke, das ich nicht bemerkt habe: *existiert*

Mein grosser Zeh:

Immerhin sind sie transparent.

Alles, was das Licht berührt, ist Ihre Stellenbeschreibung.

Erinnerungen fürs Leben.

Wie mein Kind für ein 200-Dollar-Paket auf Schulfotos lächelt.

Dieser Minus-Aura-Moment.

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!



Bis zum nächsten Mal

Sergio​

Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

PiDi-Memes Teil 2:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

PiDi-Memes Teil 3:

1 / 11 Die PiDi-Memes Teil 3 quelle: internet

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