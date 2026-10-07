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Picdump 208 – es mögen Memes sein!

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Picdump 208 – es mögen Memes sein!

07.10.2026, 06:3707.10.2026, 06:37
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Da bini wider, zrug in gwenter Maniär. Danke an der Stell and Madeleine ver di chli Zitreis mit irusch Memes va friäner. Jez geits aber witer mim Hiä und Jez. Vil Spass bim hitigu PiDi!

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen?
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
30.09.2026 07:31
Wenn wir schon historische Bildli teilen (männliche Dummheit ist ja zeitlos)
Zu: Picdump 207 – wohlan zur freudigen Pläsanterie!
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
30.09.2026 08:49
Funktioniert wirklich 🤭
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Purple Raina
Leser-Kommentar von Purple Raina
30.09.2026 05:36
💜🖼️💜
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Heimo Knödelmayr
Leser-Kommentar von Heimo Knödelmayr
30.09.2026 14:57
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Picdump 207 – wohlan zur freudigen Pläsanterie!\n
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
30.09.2026 07:05
😻
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Picdump 207 – wohlan zur freudigen Pläsanterie!\n😻
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
30.09.2026 06:57
Kanada nennt neu die Kanadagänse "Donaldenten" Sie sind unausstehlich laut und scheissen überall hin
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Kapitän Haddock
Leser-Kommentar von Kapitän Haddock
30.09.2026 07:17
Wer kennt die Szene?
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
30.09.2026 06:57
Und bei "subkontinental" sind die Vokale in umgekehrter Reihenfolge.☝️
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
30.09.2026 07:05
ein romantischer Kerli
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Picdump 207 – wohlan zur freudigen Pläsanterie!\nein romantischer Kerli
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
30.09.2026 06:22
Da habe ich doch im Netz ein Virussünneli gefunden
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
30.09.2026 08:58
Stellt Euch vor man würde so heute dissen.... da könnte man geradezu wünschen, dass dies der ganze Tag so geschieht.
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Picdump 207 – wohlan zur freudigen Pläsanterie!\nStellt Euch vor man würde so heute dissen.... da könnte man geradezu wünschen, dass dies der ganze Tag so geschieht.
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
30.09.2026 06:58
Ich habe Verständnis.
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
30.09.2026 09:49
Frohe Weihnachten euch allen 🎄 Es ist ja schon bald wieder soweit
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
30.09.2026 06:34
und hier noch ein bitzeli Herbstpoesie für den PicDump
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
30.09.2026 10:56
Klar und deutlich formuliert!
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Kapitän Haddock
Leser-Kommentar von Kapitän Haddock
30.09.2026 07:15
Oh sehr schön, ich liebe diese art memes
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
30.09.2026 06:54
Tja
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
30.09.2026 10:54
Ich hatte einen Traum heute Nacht…
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
30.09.2026 10:05
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Picdump 207 – wohlan zur freudigen Pläsanterie!\n

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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bild: internet

Wo ist Bugatti? Hier.
Wo ist Ferrari? Hier.
Wo ist der Picdump? Hier.​

Das ist doch das Schönste am Lesen.

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Bild: Instagram

Das Gefühl, ein Buch zu lesen und sich selbst als Teil der Geschichte vorzustellen.

Sehr schwarzer Blackdump.

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Bild: imugr

Der Beweis dafür, dass Katzen nicht immer auf ihren Füssen landen.

Und trotzdem sind wir irgendwie gross geworden.

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Bild: imgur

Von meiner Generation wurde erwartet, dass sie ein neun Meter langes Seil hochklettert, unter dem eine fünf Zentimeter dicke Matte lag, die angeblich ihr Leben retten sollte …

Wer glaubt schon an Studien ... ?

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Bild: Imgur

Studien zeigen, dass man seinen Seelenverwandten bereits vor dem 21. Lebensjahr trifft.

Kartoffeln auf die 1!

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Bild: imgur

Kartoffeln werden meiner Meinung nach für ihre Vielseitigkeit unterschätzt. Frühstück? Rösti. Fast Food? Pommes frites. Festliches Abendessen? Ofenkartoffel. Feiertage? Kartoffelpüree. Gemütlich zu Hause? Kartoffelchips. Für jeden Anlass gibt es die passende Kartoffel.

Da war doch mal was:

Mit Kartoffeln lässt sich einiges zubereiten, aber welches ist euer Favorit? Das Duell!
User Unser
Mit Kartoffeln lässt sich einiges zubereiten, aber welches ist euer Favorit? Das Duell!

Wer erinnert sich an «Tomb Raider»?

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Bild: imgur

Ich in den 80ern: Die Grafik sah so realistisch aus.
Die Grafik:

Ja, kein Meme, aber ein grossartiges Kostüm.

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Bild: imgur

Und dafür 3 Stunden lang auf der Strasse das Leben riskiert.

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Bild: imgur

Google Maps: (Ankunft um 4:45 Uhr) .
Ich, wie ich um 4:44 Uhr ankomme.

Uff, wer erinnert sich an die?

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Bild: imgur

Kind: Gab es in deiner Kindheit auch Gruselfilme?
Ich: Als ich ein Kind war, gab es alles Mögliche, was gruselig war …

Das bedeutet wohl eher nein.

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Bild: imgur

Gehen wir heute Abend noch aus?
Ich:

Wenn die Schule wieder losgeht.

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Bild: imgur

Es ist wichtig, sich am ersten Schultag einen Wecker zu stellen, damit man nicht vergisst, die Kinder abzuholen.

¯\_(ツ)_/¯

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Bild: instagram

«Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.» – Maya Angelou.

Haben wir nicht alle diese eine Person im Freundeskreis?

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Bild: instagram

Entschuldigung, der Verkehr war schlimm.
Der Verkehr:

Da fühle ich mich gleich viel älter …

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Bild: imugr

Vor Wikipedia hatten wir diese Übeltäter.

Es gibt ihnen einfach ein Gefühl von Kontrolle.

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Bild: instagram

Niemand:
Väter beobachten Flugzeuge am Flughafen:

Wenn du am Montag den PC startest und es dir wieder einfällt.

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Bild: imgur

Ich am Freitag: Ich verschiebe das einfach auf Montag.
Ich am Montag auf der Arbeit

Es sei ihm doch gegönnt.

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Bild: instagram

Ein belgischer Student fand beim Graben 49 Goldbarren im Wert von zehn Millionen Dollar und übergab sie den Behörden.
49 ist eine sehr verdächtige Zahl.

Exterm unsympathisch!

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Bild: imgur

Was für ein massloser Narzisst!

Liebe Grüsse in den Detailhandel.

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Bild: imgur

Mein Gesichtsausdruck, wenn sich der Kunde bei mir über die Preise beschwert und ich nur ein Angestellter bin.

Hätte eigentlich viel besser in den letzten PiDi gepasst.

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Bild: instagram

Firma: Niemand bewirbt sich auf unsere Stelle.
Die Stellenbeschreibungen:

Was ein Dad-Joke.

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Bild: imgur

Ich: Bin ich adoptiert?
Vater: Natürlich nicht, warum hätten wir dich denn auswählen sollen?
Mein Vater. Ich. Meine Mutter.

Der Versuch zählt.

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Bild: imgur

Eltern, die versuchen, ihren Teenagern Ratschläge zu geben.

Manche Menschen haben einfach eine andere Sicht auf die Welt.

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Bild: instagram

Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar sein könntest?
Ich würde nach Paris fahren und einen Pantomimen verprügeln. Der Applaus, den er vom Publikum bekommen würde, wäre unglaublich.

Irgendwie schon geil.

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Bild: instagram

Ballliebhaber-Special.

Freiheit!

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Bild: imgur

Ein Loch in meiner Socke, das ich nicht bemerkt habe: *existiert*
Mein grosser Zeh:

Immerhin sind sie transparent.

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Bild: imgur

Alles, was das Licht berührt, ist Ihre Stellenbeschreibung.

Erinnerungen fürs Leben.

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Bild: imgur

Wie mein Kind für ein 200-Dollar-Paket auf Schulfotos lächelt.

Dieser Minus-Aura-Moment.

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Bild: imgur
Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!

Bis zum nächsten Mal
Sergio​
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi
Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
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PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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PiDi-Memes Teil 3:

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Die PiDi-Memes Teil 3
quelle: internet
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

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