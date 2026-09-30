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Picdump

Ablenkung gefällig? Die lustigsten Memes der Woche sind da!

Picdump

Picdump 207 – wohlan zur freudigen Pläsanterie!

Frohlocket, der Picdump ist da!
30.09.2026, 04:5630.09.2026, 04:56
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Heute mit Memes aus mittelalterlicher Kunst. Weil ich die so mag – und ich heute im Picdump das Sagen habe. Muahahahaha! (Schöne Ferien, Sergio.)

So, und nun hast du die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen?
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Picdump

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Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
23.09.2026 06:23
Wenn die CRP Puppen mehr Spass haben als du 🧐
Zu: Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig
Picdump 206 вЂ“ wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nWenn die CRP Puppen mehr Spass haben als du рџ§ђ
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
23.09.2026 06:24
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
23.09.2026 06:40
Eh Macarena...💃🎶🎶🎶
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
23.09.2026 06:47
Mit David Attenborough’s Stimme lesen
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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nMit David Attenborough’s Stimme lesen
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
23.09.2026 06:36
Trump: "Ob es Wein, Champagner, Autos … ist, jedermann hat eine Schwäche. Ich werde Euch nicht sagen, was meine Schwäche ist." Gemäss den Epstein-Akten sind es Kinder.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
23.09.2026 06:49
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
23.09.2026 06:52
Und was steht im Tennis, wenn die SpielerInnen stöhnen wie Gina Wild und Jenna Jameson?
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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nUnd was steht im Tennis, wenn die SpielerInnen stöhnen wie Gina Wild und Jenna Jameson?
Biko
Leser-Kommentar von Biko
23.09.2026 06:58
Mache grad da weiter, wo ich gestern aufhörte. meep
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
23.09.2026 07:03
🕷️🤣
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Picdump 206 вЂ“ wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nрџ•·пёЏрџ¤Ј
pontian
Leser-Kommentar von pontian
23.09.2026 07:28
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
23.09.2026 07:29
Hier noch ein Must-have für den Arbeitstag... "Du häsch g'seh, ....?" Ich zücke Vorlage.
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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nHier noch ein Must-have für den Arbeitstag... &quot;Du häsch g&#039;seh, ....?&quot; Ich zücke Vorlage.
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
23.09.2026 08:01
Öppe so wie das andere Links an der Kreuzung 🤭
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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nÖppe so wie das andere Links an der Kreuzung 🤭
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
23.09.2026 08:30
Hätten wir keine KI, wüssten wir es nicht...
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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nHätten wir keine KI, wüssten wir es nicht...
Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
23.09.2026 10:07
Wir sind verloren...
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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nWir sind verloren...
Freibeuter
Leser-Kommentar von Freibeuter
23.09.2026 10:26
bereit zum Kielhole ?
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Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
23.09.2026 10:43
Das hätte ich auch ohne Doktortitel gesagt
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
23.09.2026 14:01
Wir öffnen die Kasse 2, für Sie.
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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig\nWir öffnen die Kasse 2, für Sie.

Und nun:

Picdump

Frischauf! Es geht los!

Lustige Mittelalter Memes zum Picdump
Bild: watson

Natürlich war es wieder Kenneth ... 🙄

Lustige Mittelaltermemes für Picdump
Bild: instagram

Halt … halt … halt … wir fliegen nirgendwohin, bevor du dir nicht endlich eine verdammte Hose angezogen hast, Kenneth

Habt ihr alle eure Baby-Netze am Fenster montiert?

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Robert, du hast vergessen, das Fenster zu schliessen. Das Baby ist schon wieder hereingeflogen

Da wird das Vertrauen schon mal auf die Probe gestellt.

Lustige Mittelaltermemes für Picdump
Bild: instagram

Wenn dein Dämon mal wieder zu spät ist:
Du versetzt andere Frauen in Schlafparalyse, nicht wahr?

Darf der in den Laden mit rein? Dann will ich auch einen.

Lustuge Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Eine Frau und ihr Drache als emotionaler Begleiter (1400 n. Chr.)

Wir Introvertierten lassen uns eben gerne finden und adoptieren.

Lustige Mittelaltermemes für Picdump
Bild: instagram

Irgendein Extravertierter, der mich aus irgendeinem Grund mochte, und ich, ein Introvertierter

Immer.

Lustige Mittelalter-Memes
Bild: reddit

Wenn du dich gerade eben hingesetzt hast, und jemand deinen Namen ruft

So kanns gehen ... (auch immer.)

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Als ich heute Morgen aufwachte, war ich fest entschlossen, die Wäsche zu waschen, die Wohnung zu putzen und Sport zu treiben. Aber das war vor vier Stunden, als ich noch jung und voller Träume war

Heute ist vielleicht der Picdump dieser eine Freund?

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Wenn du schlecht gelaunt bist und dein Freund versucht, dich aufzuheitern

Er ist wirklich genau so alt.

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Das früheste bekannte Bild von Keith Richards, um 1140 n. Chr.

Wieso hört das nie auf?

Mittelalter Memes für Picdump
Ersetze mit Velo, wenn du Autos blöd findest.Bild: reddit

Wartet – habe ich mein Auto abgeschlossen?

Surprise
HAB ICH??????Bild: reddit

Einer unserer Lieblingsklassiker:

Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Wenn du auf der Tanzfläche bist und dein Song gespielt wird

Dann gibt es nur noch Augen für ihn, beziehungsweise sie.

Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Wenn dein Schwarm die Bar betritt

Passt auch irgendwie hier rein:

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Da zieh ich besser mal meinen Selfie-Stick raus

Hach ja, die Inflation …

Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Wenn die Wirtschaftslage so schlecht ist, dass du dir nur noch einen halben Hund leisten kannst

Auf Kinder, Haustiere und schnarchende Partner ist eben immer Verlass!

Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Ich: Ich sollte besser gut schlafen, damit ich morgen für meinen ganz wichtigen Tag fit bin. Meine Katze um 2 Uhr morgens:

Mein ... was?

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Das Einzige, woran ich mich von der Party erinnere, ist meine Fahrt nach Hause / mein Ritt zuhause

Geschwister sind toll (wenn du der oder die Ältere bist)

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Wenn deine Eltern dich dabei erwischen, wie du dich mit deiner Schwester streitest, und du so tust, als würdest du sie umarmen

Dem Pferd kannst du nichts vormachen.

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Wenn du vor der Truppe den harten Kerl spielst, dein Pferd aber weiss, dass du ein Weichei bist

Ach, das kann man schon mal verwechseln …

Lustige Mittelalter Memes
Bild: reddit

[Wortwitz.]

Lebenstrick für die nächste Zügelei:

Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Wenn du deinen Freunden Bier-Geld versprochen hast, wenn sie dir beim Umziehen helfen. Das Problem ist nur, dass du sie im vorhinein bezahlt hast

Besser nochmals prüfen vor dem Nachhausegehen.

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Wenn du nach der Party nicht ganz sicher bist, ob dein Freund tot ist oder einfach nur eingeschlafen

Und gleich kommt ZUFÄLLIGERWEISE die Werbung dazu.

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Ich: rede davon, etwas zu kaufen. Mein Handy:

Wer kennt's nicht: Wenn die Opfergabe mal wieder nicht ankommt.

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Nein, danke, ich hatte schon Baby zum Mittagessen

Nennen wir es: «Frei interpretiert».

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

König: Sie wissen also, wie Elefanten aussehen?
Künstler: Aber ja
Auch der Künstler:​

Zum Glück sind grosse Hosen gerade wieder in Mode.

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: imgur

Wenn ich mich weigere, 22 Stutz für Snacks im Kino zu bezahlen

😏😏😏

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: instagram

Therapeut: Die schäbigen mittelalterlichen Löwen versuchen nicht, mit dir zu flirten, das bildest du dir nur ein.
Schäbige mittelalterliche Löwen:

Surprise
Hello Ladiiiiiiiiiies.Bild: instagram

Na dann: gute Nacht!

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: reddit

Ich: kurz vor dem Einschlafen
Mein Gehirn: Hier ist eine Liste deiner peinlichsten Momente

Wenn jemand in den Kommentaren schreibt, dass er imfall schon «aLlE mEmEs geKaNnT HaT»:

Lustige Mittelalter Memes für Picdump
Bild: x

Entschuldigen Sie, Meme-König

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!

Bis zum nächsten Mal
Sergio
Madeleine
Hehe

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi
Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
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PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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PiDi-Memes Teil 3:

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Die PiDi-Memes Teil 3
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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