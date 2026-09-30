Picdump 207 – wohlan zur freudigen Pläsanterie!
Heute mit Memes aus mittelalterlicher Kunst. Weil ich die so mag – und ich heute im Picdump das Sagen habe. Muahahahaha! (Schöne Ferien, Sergio.)
So, und nun hast du die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.
Best-of-Kommentarspalte
Und nun:
Picdump
Frischauf! Es geht los!
Natürlich war es wieder Kenneth ... 🙄
Halt … halt … halt … wir fliegen nirgendwohin, bevor du dir nicht endlich eine verdammte Hose angezogen hast, Kenneth
Habt ihr alle eure Baby-Netze am Fenster montiert?
Robert, du hast vergessen, das Fenster zu schliessen. Das Baby ist schon wieder hereingeflogen
Da wird das Vertrauen schon mal auf die Probe gestellt.
Wenn dein Dämon mal wieder zu spät ist:
Du versetzt andere Frauen in Schlafparalyse, nicht wahr?
Darf der in den Laden mit rein? Dann will ich auch einen.
Eine Frau und ihr Drache als emotionaler Begleiter (1400 n. Chr.)
Wir Introvertierten lassen uns eben gerne finden und adoptieren.
Irgendein Extravertierter, der mich aus irgendeinem Grund mochte, und ich, ein Introvertierter
Immer.
Wenn du dich gerade eben hingesetzt hast, und jemand deinen Namen ruft
So kanns gehen ... (auch immer.)
Als ich heute Morgen aufwachte, war ich fest entschlossen, die Wäsche zu waschen, die Wohnung zu putzen und Sport zu treiben. Aber das war vor vier Stunden, als ich noch jung und voller Träume war
Heute ist vielleicht der Picdump dieser eine Freund?
Wenn du schlecht gelaunt bist und dein Freund versucht, dich aufzuheitern
Er ist wirklich genau so alt.
Das früheste bekannte Bild von Keith Richards, um 1140 n. Chr.
Wieso hört das nie auf?
Wartet – habe ich mein Auto abgeschlossen?
Einer unserer Lieblingsklassiker:
Wenn du auf der Tanzfläche bist und dein Song gespielt wird
Dann gibt es nur noch Augen für ihn, beziehungsweise sie.
Wenn dein Schwarm die Bar betritt
Passt auch irgendwie hier rein:
Da zieh ich besser mal meinen Selfie-Stick raus
Hach ja, die Inflation …
Wenn die Wirtschaftslage so schlecht ist, dass du dir nur noch einen halben Hund leisten kannst
Auf Kinder, Haustiere und schnarchende Partner ist eben immer Verlass!
Ich: Ich sollte besser gut schlafen, damit ich morgen für meinen ganz wichtigen Tag fit bin. Meine Katze um 2 Uhr morgens:
Mein ... was?
Das Einzige, woran ich mich von der Party erinnere, ist meine Fahrt nach Hause / mein Ritt zuhause
Geschwister sind toll (wenn du der oder die Ältere bist)
Wenn deine Eltern dich dabei erwischen, wie du dich mit deiner Schwester streitest, und du so tust, als würdest du sie umarmen
Dem Pferd kannst du nichts vormachen.
Wenn du vor der Truppe den harten Kerl spielst, dein Pferd aber weiss, dass du ein Weichei bist
Ach, das kann man schon mal verwechseln …
[Wortwitz.]
Lebenstrick für die nächste Zügelei:
Wenn du deinen Freunden Bier-Geld versprochen hast, wenn sie dir beim Umziehen helfen. Das Problem ist nur, dass du sie im vorhinein bezahlt hast
Besser nochmals prüfen vor dem Nachhausegehen.
Wenn du nach der Party nicht ganz sicher bist, ob dein Freund tot ist oder einfach nur eingeschlafen
Und gleich kommt ZUFÄLLIGERWEISE die Werbung dazu.
Ich: rede davon, etwas zu kaufen. Mein Handy:
Wer kennt's nicht: Wenn die Opfergabe mal wieder nicht ankommt.
Nein, danke, ich hatte schon Baby zum Mittagessen
Nennen wir es: «Frei interpretiert».
König: Sie wissen also, wie Elefanten aussehen?
Künstler: Aber ja
Auch der Künstler:
Zum Glück sind grosse Hosen gerade wieder in Mode.
Wenn ich mich weigere, 22 Stutz für Snacks im Kino zu bezahlen
😏😏😏
Therapeut: Die schäbigen mittelalterlichen Löwen versuchen nicht, mit dir zu flirten, das bildest du dir nur ein.
Schäbige mittelalterliche Löwen:
Na dann: gute Nacht!
Ich: kurz vor dem Einschlafen
Mein Gehirn: Hier ist eine Liste deiner peinlichsten Momente
Wenn jemand in den Kommentaren schreibt, dass er imfall schon «aLlE mEmEs geKaNnT HaT»:
Entschuldigen Sie, Meme-König
Bis zum nächsten Mal