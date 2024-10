Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Was ich an Partys mache. Reden. Essen. Darüber nachdenken, wann es okay ist, zu gehen.

Australischer Transportminister hat seinen B-B-Bündnerfleisch-Moment

In Melbourne in Australien kam es vergangene Woche an zwei Metrostationen zu grösseren Unterbrechungen. Die beiden Haltestellen wurden am späten Donnerstagabend evakuiert, nachdem mehrere Bahnsteige durch Hochwasser beschädigt worden waren.

Überwachungsaufnahmen zeigen jetzt, wer höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich ist: ein Pärchen, das sich beim Quickie in einem Treppenhaus ungeschickt angestellt und dabei die Sprinkleranlage ausgelöst hat. Ausserdem werden sie gesucht, weil sie auch noch eine Wasserleitung beschädigt haben sollen.