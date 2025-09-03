Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Mit dum Titel und dum Titelbild siwer hitu scho sche ind Kulinarik-Sparta kit. Aber kei Angscht, der Räscht isch wiä gwehnli gspickt mit Memes. Also, en Güäte zämu!

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Schwan schwimmt im Kartoffelstockseeli.

So soll das Werk heissen:

Schwänischer Sommer.



Die Idee kam von:

CorEis



Und hier ist es:

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

BILD: INTERNET

Wenn du es siehst:

Bist du erkältet – hast du Kopfschmerzen – brauchst du Schlaf

Brauchst du Wasser – bist du unglaublich gut – hast du niedrigen Blutzucker

Ein wirklich guter Lifehack.

Nutze deine Dämonen zu deinem Vorteil.

Was soll man da sagen …

Promis: Ich bin natürlich.

Währenddessen ihr Gesicht:

Ich bin Team Tina.

Ein englisches Wortspiel.

Man kann ihnen nicht böse sein.

Ich: Iss das nicht!

Mein Hund:



Das hilft immer.

Wenn du einen schlechten Tag hast, aber dein Lieblingssong läuft.

Und beides hat sich nicht durchgesetzt.

Das zu sehen im Jahr 1875 muss sich angefühlt haben, als würde man einen Cybertruck sehen.

Die grösste Lüge.

Ich um 3 Uhr morgens, wie ich Reels like, nachdem ich gesagt habe, dass morgen früh aufstehen werden.

Aber ja nicht hinsetzen und es zugeben.

Wie ich vor dem Fernseher stehe, wenn das, was meine Mutter sich ansieht, ein wenig interessant wird:

Eigentlich kein Meme, weil es stimmt ...

Wie du eine Katze in die Schachtel kriegst

1. Versuche es.

2. Versuche es nochmals.

3. Gib auf.

4. Warte.



Frechheit!

Kann ich etwas Magie sehen?

Was, nur weil ich ein Zauberer bin, kenne ich mich mit Magie aus?

Rassist.



Das sieht im wahrsten Sinne des Wortes nicht vielversprechend aus.

Selbsterklärend, dass das wohl keine guten Nachrichten sind.

Nach Ihrer kürzlich durchgeführten Augenuntersuchung bestätigen wir Ihnen Ihren nächsten Termin, der wie folgt lautet: 12:45, Dienstag, 01. März 2016



Ein klassischer Fail.

Das war's ... ich bin fertig mit Temu.

Diese Sonntage …

Wenn Netflix mich nach 12 Stunden fragt, ob ich noch schaue:

Klare Antwort.

Sie: Bist du jemand, der vergibt und vergisst, oder hegst du Groll?

Ich:

Das muss ich probieren.

Wenn du die Schriftgrösse jedes Mal um 1 Punkt erhöhst, wenn dir jemandem in einer E-Mail antwortet, wird dieser irgendwann aufhören, dir E-Mails zu schreiben.

Eine wilde Theorie. Was denkt ihr?

Der Grund, warum Männer Gläser leichter öffnen können, ist, weil sie keine Feuchtigkeitscreme verwenden.

Wer ist schuldig?

Als du einen Vertretungslehrer hattest und dein Lehrer am nächsten Tag alle Namen vorlas, die Ärger bekommen hatten.

Immer, wirklich immer.

Wenn man Pasta für sich selbst zubereitet, aber am Ende genug hat, um ein ganzes Dorf zu versorgen.

Bitzeli fies, aber auch bitzeli Genugtuung.

Wenn das nervige Kind, das im Restaurant herumrennt, sich endlich den Kopf stösst und anfängt zu weinen.

Der Schock des Lebens.

Wenn du versehentlich die Frontkamera öffnest und emotional nicht darauf vorbereitet bist.

Es wirft Fragen auf.

Bist du jemals gestorben?

Ja 64 %

Nein 36 %

64 % der Menschen: Ja.



¯\_(ツ)_/¯

Das gesamte globale Finanzsystem.

Excel.

Wer erinnert sich noch an Facebook-Marktplace?

Die Polizei von Saint John hat ein neues Foto hinzugefügt.

Hallo, ist das noch zuhaben?



Ein Meme für alle LotR-Fans.

Boromis Zimmer.

Faramirs Zimmer.​

Es ist kein Meme, aber zu gut, um es euch nicht zu zeigen.

Dieses Geschenkpapier verwandelt alles in Brot. Entworfen vom japanischen Designer Ippei Tsujio.

Minus Aura!

Ich, wie ich jemandem zurückwinke, der der Person hinter mir zuwinkte.

Es ist so akkurat.

Wähle weise!

Denk daran: Verbrechen lohnt sich nicht.

Verbrechen:

Muss ich unbedingt mal probieren.

Danke, dass Sie mein Herz ersetzt haben, Herr Doktor.

Kein Problem, die Rechnung beträgt 30'000 Dollar.

Du verdammter …

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2: