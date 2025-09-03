Das sollte es beinhalten:
Schwan schwimmt im Kartoffelstockseeli.
So soll das Werk heissen:
Schwänischer Sommer.
Die Idee kam von:
CorEis
Wenn du es siehst:
Bist du erkältet – hast du Kopfschmerzen – brauchst du Schlaf
Brauchst du Wasser – bist du unglaublich gut – hast du niedrigen Blutzucker
Nutze deine Dämonen zu deinem Vorteil.
Promis: Ich bin natürlich.
Währenddessen ihr Gesicht:
Ein englisches Wortspiel.
Ich: Iss das nicht!
Mein Hund:
Wenn du einen schlechten Tag hast, aber dein Lieblingssong läuft.
Das zu sehen im Jahr 1875 muss sich angefühlt haben, als würde man einen Cybertruck sehen.
Ich um 3 Uhr morgens, wie ich Reels like, nachdem ich gesagt habe, dass morgen früh aufstehen werden.
Wie ich vor dem Fernseher stehe, wenn das, was meine Mutter sich ansieht, ein wenig interessant wird:
Wie du eine Katze in die Schachtel kriegst
1. Versuche es.
2. Versuche es nochmals.
3. Gib auf.
4. Warte.
Kann ich etwas Magie sehen?
Was, nur weil ich ein Zauberer bin, kenne ich mich mit Magie aus?
Rassist.
Selbsterklärend, dass das wohl keine guten Nachrichten sind.
Nach Ihrer kürzlich durchgeführten Augenuntersuchung bestätigen wir Ihnen Ihren nächsten Termin, der wie folgt lautet: 12:45, Dienstag, 01. März 2016
Das war's ... ich bin fertig mit Temu.
Wenn Netflix mich nach 12 Stunden fragt, ob ich noch schaue:
Sie: Bist du jemand, der vergibt und vergisst, oder hegst du Groll?
Ich:
Wenn du die Schriftgrösse jedes Mal um 1 Punkt erhöhst, wenn dir jemandem in einer E-Mail antwortet, wird dieser irgendwann aufhören, dir E-Mails zu schreiben.
Der Grund, warum Männer Gläser leichter öffnen können, ist, weil sie keine Feuchtigkeitscreme verwenden.
Als du einen Vertretungslehrer hattest und dein Lehrer am nächsten Tag alle Namen vorlas, die Ärger bekommen hatten.
Wenn man Pasta für sich selbst zubereitet, aber am Ende genug hat, um ein ganzes Dorf zu versorgen.
Wenn das nervige Kind, das im Restaurant herumrennt, sich endlich den Kopf stösst und anfängt zu weinen.
Wenn du versehentlich die Frontkamera öffnest und emotional nicht darauf vorbereitet bist.
Bist du jemals gestorben?
Ja 64 %
Nein 36 %
64 % der Menschen: Ja.
Das gesamte globale Finanzsystem.
Excel.
Die Polizei von Saint John hat ein neues Foto hinzugefügt.
Hallo, ist das noch zuhaben?
Boromis Zimmer.
Faramirs Zimmer.
Dieses Geschenkpapier verwandelt alles in Brot. Entworfen vom japanischen Designer Ippei Tsujio.
Ich, wie ich jemandem zurückwinke, der der Person hinter mir zuwinkte.
Denk daran: Verbrechen lohnt sich nicht.
Verbrechen:
Danke, dass Sie mein Herz ersetzt haben, Herr Doktor.
Kein Problem, die Rechnung beträgt 30'000 Dollar.
Du verdammter …