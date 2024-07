Picdump 96 – einfach die besten Memes der Woche!

Mehr «Spass»

«Härzlich willkommu zum wöchentlichu Lichtblick, dum PiDi. Der bringt nit nur Memes mit schich, sondern zeigt öi, dass z Wuchunänd scho wider es Stuck necher isch cho.» («Herzlich willkommen zum wöchentlichen Lichtblick, dem PiDi. Der bringt nicht nur Memes mit sich, sondern zeigt auch, dass das Wochenende schon wieder ein Stück näher gekommen ist» auf Walliserdeutsch)

Zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Ein Kreis im Quadrat umringt von vielen Schafen und Stelen

So soll das Werk heissen:

Da müssen wir hin!



Die Idee kam von:

pizzoccheri-ohne Kohl-mit Witz



Und hier ist es:

Bild: watson/shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump Abonnieren Abonnieren

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Das geht dann doch alles zu schnell.

Ich: Ich bin so ausser Form, ich muss anfangen zu trainieren …

Freund: Dann lass uns zusammen ins Fitnessstudio gehen und wir machen eine Diät!

Ich:

Da hat jemand alles richtig gemacht.

Die perfekte Sicherheitskamera-Platzierung existiert ni...

Go, Angi!

Hihihi ...

Frauen: Männer ficken alles!

Auch Frauen:​

Damit ihr es wisst.

Wie die Menschen Australien sehen:

Wie es wirklich ist: *ein Fluchwort*



Die Selbsteinschätzung ist dann wohl nicht mehr die beste.

Bevor wir reingehen ... sehe ich high aus?

Ach, Wortspiele ... 🥰

Es ist so wahr.

Vor- und Nachteile von Essen machen.

Vorteil: Essen

Nachteil: machen​

Sie meint es ja eigentlich nur gut.

Meine Katze.

Die halbtote Maus, die sie mir als Geschenk mitgebracht hat.



Genau so ist es.

Passwort eingeben: 1. Versuch

Passwort eingeben: 2. Versuch

Passwort eingeben: 3. Versuch​

Kann man eigentlich so lassen.

Ein Baum ist auf meinen Zaun gefallen. Ich mache das Beste daraus, während ich über die Reparatur verhandle.

Das finden wir auch!

Mein Sohn hat das in der 5. Klasse gezeichnet. Vielleicht bin ich voreingenommen, aber ich fand es klug und lustig.

Er hat diesen Picdump übrigens schon 1879 gelesen.

Jacob von Hogflume. Erfinder der Zeitreise. 1864 – 1909.

Er lebte hier im Jahr 2248.



Gut verbildlicht.

Zelttasche. Zelt.

Immerhin lächelt sie.

Du musst wissen, wie du mit deinen Dämonen umzugehen hast.

Ich:​

Da fühlt man sich gleich viel älter.

Ich bin so alt ... Nur so am Rande erwähnt.

Aha, so funktioniert das also in der Natur.

Das ist das härteste Bild aller Zeiten.

Wie böse kann man sein?

Ich habe «Willst du mich heiraten?» in den Sand geschrieben. Ich hoffe, es versaut einem Pärchen den Urlaub.

Katzenliebhaber verstehen es.

*Ich, friedlich schlafend*

Meine Katze um 3 Uhr morgens:

Viel Spass beim Interpretieren.

Alle Träume haben Bedeutungen.

Meine Träume:

Das sieht schon nach Gemetzel aus!

Willkommen beim Terror-Dome!

Nur nicht platzen ...

Ich, wie ich versuche, bei der Arbeit meine Meinung für mich zu behalten.

Es ist immer etwas unangenehm.

Wie Wanderer lächeln, wenn sie sich auf dem Weg begegnen.

Liebe Grüsse an unser Sportressort bei watson. 😁

Ich: Nein, nein, ich bin überhaupt nicht wettbewerbsorientiert.

Auch ich:

Die ersten Sekunden sind für alle komisch.

Wenn dein Freund mit Brille seine Brille abnimmt.

Dieses eine Kind in der Schule.

Sie: Ich komme von der Strasse.

Die Strasse:​

Es stimmt eben tatsächlich …

Sonnenverbrannte Briten auf dem Easyjet-Rückflug von Ibiza nach Luton.

Natürlich auch umgekehrt.

Mädchen: «Ich weiss, sie ist meine beste Freundin, aber ich traue ihr trotzdem nicht.»

Jungs nach einem Tag Freundschaft:

Schlau!

Es wird erwartet, dass Lorde neue Musik zwischen Juni und August rausbringt.



Also im Juli.

Kurz aus der Rolle gefallen.

Ja, heb es auf, Schlampe!

Was?

Wuff!

Es ist sooo wahr ...

Ich, 23 Jahre alt, am Tag, nachdem ich wach geblieben bin und bis 4 Uhr saufen war.

Ich, 40, am Tag, nachdem ich bis 22:15 Uhr wach geblieben bin, um die Wäsche zu machen.



Das sind mal die wichtigen Fragen.

Wenn die USA so toll sind, warum haben unsere KFCs dann nicht Katzen, die als Brathähnchen verkleidet sind?

R. I. P., Doris.

Lebewohl, Doris Miller ... Ehefrau, Mutter, Assistentin des Magiers.

¯\_(ツ)_/¯

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Bild: giphy