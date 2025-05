Cute News

Freitag = supersüsse Tierbilder

Cute News, everybody!

So schnell ist wieder Freitag. Und damit Zeit für eine neue Ladung an supertollen Tierbildern. Heute könnt ihr euch auf ein wunderschönes Exemplar freuen, das in den australischen Gewässern lebt. Dazu aber später mehr.

Cuten Morgen!

Ist noch ein bisschen früh ...

Denkt daran, genügend Wasser zu trinken!

Jeder benötigt ab und zu einen kleinen Anstupser.

Keine Sorge, der Katze geht es gut.

Haltet den Gartenhandschuh-Dieb!

Zeit für einen kleinen Snack.

Hat hier jemand Snack gesagt?!

Der gehört mir!

Zunge der Woche:

Was guckst du? 👀

Perfektes Mutter-Tochter-Duo:

Die Umarmung! 😻

Wenn Mama sagt, man müsse nahe beieinander bleiben.

Die ultimative Füchse-Slideshow:

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Wie ich mich im Winter eindecke:

Schnell aus dem Wasser mit euch!

Heute widmen wir uns diesem wunderschönen Unterwassertier:

Auf Deutsch heisst dieses farbenfrohe Wesen Grosser Fetzenfisch.

Bild: imago images

Der englische Name (Leafy Seadragon) ist meiner Meinung nach sehr viel cooler!

Der Grosse Fetzenfisch gehört zur Ordnung Seenadelartige. Diese Bezeichnung vereint Fische mit einem stark abweichenden Körperbau.

Bild: imago stock&people

Erinnert ihr euch an den Flughahn von letzter Woche? Die gehören auch zu den Seenadelartigen. Genauso wie Seepferdchen.

Ein kleiner Reminder, wie Flughähne aussehen:

Bild: imago stock&people

Die Tiere bevorzugen kühlere Gewässer und leben an der Südküste Australiens.

Bild: imago images

Wie auch bei den Seepferdchen kümmert sich das Männchen um die Eier. Das Weibchen produziert bis zu 250 leuchtend rosafarbene Eier und übergibt diese dann dem Männchen, das sie 9 Wochen lang trägt.

Bild: imago images

Die Jungen sind beim Schlüpfen mit einem kleinen Sack ausgestattet, der sie einige Tage mit Nahrung ernährt.

Bild: imago images

Trotzdem lernen sie instinktiv zu jagen. Anfangs ernähren sie sich von Plankton, bis sie gross genug sind, kleine Garnelen zu jagen.

Bild: imago stock&people

Seit über drei Jahrzehnten sind Grosse Fetzenfische in Australien geschützt.

Bild: IMAGO IMAGES

Denn die Tiere sind nicht nur menschengemachten Gefahren ausgesetzt, sondern sind nach dem Schlüpfen langsame Schwimmer und Raubtieren ausgesetzt.

Bild: imago images

Wunderst du dich, welchen Zweck die blattartigen Auswüchse haben? Zum Schwimmen nämlich nicht. Der Grosse Fetzenfisch benutzt sie zur Tarnung.

Bild: creative commons

Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Nicht nur mit Facts über den Grossen Fetzenfisch, sondern auch mit den kompletten Cute News. Och. Aber immerhin:

Jippie, Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!