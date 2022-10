Die Deutsche Bahn bevorzugt Politiker und Prominente. Und die SBB?

Eine Recherche des «Spiegel» zeigt: Deutsche Züge sind schneller und sauberer, wenn prominente Personen mitfahren. Auch in der Schweiz kann es «punktuell zu Priorisierungen» kommen.



Jeder zweite Zug in Deutschland fährt zu spät, in geänderter Formation oder gar nicht in den Bahnhof ein. Ist aber eine prominente Person an Bord angekündigt, so bemüht sich die Deutsche Bahn besonders, dass nichts schiefläuft. Das zeigt eine Recherche des deutschen Nachrichtenmagazins «Der Spiegel».



Wie mehrere Bahnangestellte dem «Spiegel» berichtet haben, läuft das mit dem Sonderservice so: Wird die Buchung einer prominenten Person bekannt, werden alle relevanten Stellen informiert – die Lokführerin, der Zugführer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bordrestaurant, aber auch in Stellwerken und Leitstellen.