Diese Musiker performen unter Wasser – jetzt waren sie in Aarau

Die dänische Künstlergruppe Between Music ist bekannt für ihre Konzertreihe «AquaSonic». Die fünf Musiker befinden sich während der Vorstellungen in fünf individuellen Aquarien und produzieren darin – unter Wasser – mit ihren Stimmen, Körpern und Instrumenten Klänge, die aus einer anderen Welt zu sein scheinen. Im Video gibt es einen Eindruck, wie das aussieht und klingt:

«AquaSonic» war zehn Jahre lang entwickelt worden, bevor Between Music im Jahr 2016 zum ersten Mal vor einem Publikum auftrat. Seither touren die Künstler mit der Show um den Globus. Kürzlich gastierten sie in der Schweiz. An der zehnten Ausführung des Festivals Cirqu'Aarau, das vom 12. bis zum 22. Juni in der Aargauer Kantonshauptstadt abgehalten wird, gaben Between Music insgesamt vier Vorstellungen von «AquaSonic» – und das völlig kostenlos.

Cirqu'Aarau bringt verschiedenste Spektakel in die Schweiz

Neben Between Music befinden sich dieser Tage insgesamt 120 Artistinnen und Artisten in Aarau und der Umgebung. Die Veranstalter des Cirqu'Aarau rechnen beim diesjährigen Jubiläum mit 10‘000 Besucherinnen und Besuchern, mehr als die Hälfte der Tickets waren bereits im Vorfeld verkauft worden. Von den insgesamt 25 Produktionen sind aber nur 12 ticketpflichtig, bei den übrigen – dazu gehörte auch «AquaSonic» – ist der Eintritt frei. (lzo)

