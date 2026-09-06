Florida enttäuscht einfach nie. Bild: x

Neulich in Florida: Irre Dinge, die du nur im Sunshine State zu sehen bekommst

Mehr «Spass»

Ach ja, Florida. Der Staat, in dem die Orangen reifen und sich reife orangefarbene Präsidenten zuhause fühlen.

Hier ein paar interessante Eindrücke aus dem lustigen Bundesstaat – gespickt mit ein paar der aktuellsten Schlagzeilen unseres geliebten Florida Man, beziehungsweise: Florida Woman.

Dinge, die passieren können, wenn man einen Pool in Florida besitzt.

Von Alligatoren sollte man sich besser fernhalten. Ausser, man ist mutig genug, sie als Taxi zu gebrauchen.

Oder andere Sachen.

Florida-Frau hat sich vor Gericht schuldig bekannt, einen 30-Zentimeter-Alligator in ihrer Yogahose und 41 Schildkröten in einem «Turtles»-Rucksack versteckt zu haben, was einen Verstoss gegen die staatlichen Naturschutzgesetze darstellt

Kommen wir zu einem anderen Tier: Hier eine Maus abgeführt.

Ein Mitarbeiter von Chick E. Cheese in voller Verkleidung wurde in Tallahassee, Florida, wegen Kreditkartenbetrugs verhaftet

Das ist mal ein romantischer Autosticker.

Blutsverwandte – Liebende aus freier Entscheidung

Grüsse von einem zivilisierten Florida-Mann:

Keine fetten Weiber

Ulkige Karren und Töffs gehören hier wohl zum guten Ton.

(Wir hoffen, das Ding ist leer. Vermutlich nicht – weil Florida.)

Passend zum «Sunshine State»: ein richtiger Sonnenschein

Älterer Florida-Mann, der oft String-Tangas trägt, wegen Exhibitionismus in der Nähe einer Wohnanlage verhaftet

Diese Florida Woman hat buchstäblich Seich gemacht.

Florida-Frau (31) wird beschuldigt, in mehreren Airbnb-Unterkünften auf Gegenstände uriniert und Sachschäden im Wert von über 3'000 Dollar verursacht zu haben

Diese kleinen Rädli hätten wir fast übersehen.

Offenbar ein wichtiges Schild hier.

Aufgrund der hohen Temperaturen nehmen wir kein Geld aus eurem BH entgegen. Vielen Dank.

Das erklärt so einiges.

Florida-Mann gelingt es, das Wort «School» auf der Bodenmarkierung falsch zu schreiben … zweimal.

Ist dieser Florida-Mann schockiert oder wütend? Unsicher.

Nanu?

Das sind noch die wichtigen Schlagzeilen.

Mann verscheucht Kojoten mit Kaffeetasse

Und wenn du in Florida shoppen gehen willst ...

[Das übersetzen wir nicht.]

Die Antwort auf die Frage, ob sich Florida auch mal zusammenreissen kann:

Okay, okay, wir haben verstanden.

F*ck dich aus Florida

Wir gehen ja schon.

Mehr freundliches Amerika:

(sim)