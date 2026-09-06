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Neulich in Florida: Irre Dinge, die du nur im Sunshine State siehst

Florida Man Meme
Florida enttäuscht einfach nie.Bild: x

Neulich in Florida: Irre Dinge, die du nur im Sunshine State zu sehen bekommst

06.09.2026, 05:01

Ach ja, Florida. Der Staat, in dem die Orangen reifen und sich reife orangefarbene Präsidenten zuhause fühlen.

Hier ein paar interessante Eindrücke aus dem lustigen Bundesstaat – gespickt mit ein paar der aktuellsten Schlagzeilen unseres geliebten Florida Man, beziehungsweise: Florida Woman.

Dinge, die passieren können, wenn man einen Pool in Florida besitzt.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

Von Alligatoren sollte man sich besser fernhalten. Ausser, man ist mutig genug, sie als Taxi zu gebrauchen.

Lustige Bilder aus Florida: Waschbär auf Alligator
Bild: reddit

Oder andere Sachen.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

Florida-Frau hat sich vor Gericht schuldig bekannt, einen 30-Zentimeter-Alligator in ihrer Yogahose und 41 Schildkröten in einem «Turtles»-Rucksack versteckt zu haben, was einen Verstoss gegen die staatlichen Naturschutzgesetze darstellt

Kommen wir zu einem anderen Tier: Hier eine Maus abgeführt.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: x

Ein Mitarbeiter von Chick E. Cheese in voller Verkleidung wurde in Tallahassee, Florida, wegen Kreditkartenbetrugs verhaftet

Das ist mal ein romantischer Autosticker.

Neulich in Florida
Bild: reddit

Blutsverwandte – Liebende aus freier Entscheidung

Grüsse von einem zivilisierten Florida-Mann:

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

Keine fetten Weiber

Ulkige Karren und Töffs gehören hier wohl zum guten Ton.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

(Wir hoffen, das Ding ist leer. Vermutlich nicht – weil Florida.)

Passend zum «Sunshine State»: ein richtiger Sonnenschein

Florida Man macht Sachen
Bild: screenshot yahoo

Älterer Florida-Mann, der oft String-Tangas trägt, wegen Exhibitionismus in der Nähe einer Wohnanlage verhaftet

Diese Florida Woman hat buchstäblich Seich gemacht.

Florida Woman macht Seich
Bild: screenshot Yahoo

Florida-Frau (31) wird beschuldigt, in mehreren Airbnb-Unterkünften auf Gegenstände uriniert und Sachschäden im Wert von über 3'000 Dollar verursacht zu haben

Diese kleinen Rädli hätten wir fast übersehen.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

Offenbar ein wichtiges Schild hier.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

Aufgrund der hohen Temperaturen nehmen wir kein Geld aus eurem BH entgegen. Vielen Dank.

Das erklärt so einiges.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: x

Florida-Mann gelingt es, das Wort «School» auf der Bodenmarkierung falsch zu schreiben … zweimal.

Neues vom «Florida Man» – in 14 absurden Schlagzeilen 😅
Neues vom «Florida Man» – in 14 absurden Schlagzeilen 😅

Ist dieser Florida-Mann schockiert oder wütend? Unsicher.

Lustige Bilder aus Florida: Tattoo Kopf
Bild: reddit

Nanu?

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

Das sind noch die wichtigen Schlagzeilen.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

Mann verscheucht Kojoten mit Kaffeetasse

Und wenn du in Florida shoppen gehen willst ...

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

[Das übersetzen wir nicht.]

Die Antwort auf die Frage, ob sich Florida auch mal zusammenreissen kann:

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

Okay, okay, wir haben verstanden.

Lustige Bilder aus Florida
Bild: reddit

F*ck dich aus Florida

Wir gehen ja schon.

Mehr freundliches Amerika:

(sim)

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