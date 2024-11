Woah, bist DU krass! 17 Leute, die … es zumindest meinen

Es gibt da eine geniale Sparte auf Reddit, die da heisst: I am very badass. Zu sehen gibt es haufenweise Leute, die uns mit Sprüchen auf T-Shirts oder Autos weis machen wollen, was für harte Hunde sie sind.

Es ist zum Brüllen (oder «Brüelen»).

Hier kommen einige Schmankerl aus dem krassen Subreddit.

Wer denkt, dass es sich bei den folgenden Bildern hauptsächlich um Aufnahmen aus den USA handelt …

Bild: reddit

Du trittst meine Flagge mit Füssen, dann trete ich dir in den Arsch.

... hat vermutlich recht.

bild: reddit

Denke niemals, dass ich friedlich bin, weil ich vergessen haben könnte, wie man gewalttätig sein kann.

Der harte Kerl mit den kleinen Corgis im Tierladen.

Auch ein ultrakrasses Shirt.

Bild: reddit

Ich studiere Abzugeometrie.

Wer produziert eigentlich diese Shirts?

Bild: reddit

Schwer heben, Arsch lecken – Gandhi

Das Shirt für Trucks sind hässige Sticker:

Bild: reddit

Überlege zweimal, denn ich werde es nicht tun.

Bild: reddit

(Spoiler: Er überlegt nicht einmal.)

Ein Ashleigh👶🏻-Sticker hätte es auch getan ...

bild: reddit

Wenn du in dieses Auto fährst, in dem meine Kinder sitzen ..., verprügle ich dich, bis die Bullen kommen.

Wie hässig kann man auf die Welt sein?

Ja.



Ich identifiziere mich als Bedrohung. Meine Pronomen sind: verdammt / versuch's / doch

Gibt’s auch als Nummernschild.

bild: reddit

Fordere mich nicht heraus.

Auch äusserst charmant.

Bild: reddit

Mach nur weiter so. Und du wirst ein seltsamer Geruch auf dem Dachboden sein.

Wir wären ja mal gespannt, bei wie vielen Frauen dieses Shirt funktioniert.

Bild: reddit

Ungefähr: Ich habe vielleicht wenig Geld, dafür viel Sperma.

Ok, du harter Hund.

Ich fühle mich wohl mit Gewalt.

«Hupe zweimal, wenn du eine geile Waffe sehen willst.»

Oh, ein Gesetzloser.

bild: reddit

Ich halte nicht für Bullen an.

Die bringen einen aber auch immer auf Ideen …

Versuch doch die anzuzünden. Arsch.

Ok, Bro.

Männlich geboren, männlich erzogen, stolz, ein fucking Mann zu sein. Komm damit klar.

Es fehlt nur noch der goldene Hoden am Truck.

Provozier mich und finde es heraus.

Ja, wir haben Angst.

Bild: reddit

Es ist jetzt 1 Jahr her, dass ich das habe tätowieren lassen, und kein einziger Motherfucker hat irgendetwas versucht. Ich schätze, sie kennen die Konsequenzen.

Für alle, die es nicht kennen. Es ist das Logo des Kampfsport-Veranstalters Ultimate Fighting Championship.

