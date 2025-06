Welche geile Serie hat dich mit jeder neuen Staffel mehr enttäuscht?

«Altered Carbon» ist das Paradebeispiel für eine geniale Miniserie, die man nie und nimmer hätte fortsetzen sollen. Leider haben die Macher des Netflix-Originals den deutschen Beschrieb («das Unsterblichkeitsprogramm») allzu wörtlich genommen.



Ich will hier nichts spoilern, nur so viel: Die erste Staffel ist für Science-Fiction-Fans ein Muss und wegen ihrer vielen originellen Details und Überraschungsmomente lohnenswert, wenn auch (wegen der Gewalt) nichts für schwache Nerven.



Die zweite Staffel ist ein fader Aufguss. Auch schauspielerisch kommt das Ganze nicht mal ansatzweise an die Vorlage heran: Konkret meine ich die Neubesetzung des kaputten, sehr sympathischen Helden, Takeshi Kovacs. Der überzeugende Joel Kinnaman wird in der zweiten Staffel durch den Will-Smith-Verschnitt Anthony Mackie abgelöst.



Kleiner Trost: In der sehenswerten S01 gab es zehn Folgen mit jeweils über 50 Minuten Laufzeit, in S02 sind es zum Glück nur noch acht (und meist etwas kürzer).