Diese Weihnachts-Songs brauchst du im Coronavirus-Jahr 2020



Video: watson

World of watson

Alles stehen und liegen lassen! Die neue Corona-Weihnachts-CD ist da!

Es soll im Jahr 2020 ja auch gute Nachrichten geben: Maddy & Dave waren wieder im Studio und haben tolle Songs für die Weihnachtszeit aufgenommen.

Dabei vergessen sie natürlich nicht die Aktualität und verarbeiten die wichtigen Themen rund ums Coronavirus in ihren Songtexten.

Mit ihrer Produzentin Emily Engkent haben sie nun Videoclips zu ihren peppigen Songs aufgenommen. Das geborene Weihnachtswunder seht ihr im obigen Video.

Die «Maddy & Dave Best of Christmas Hits Volume 24 – The Corona Edition» ist leider bereits ausverkauft.

Zur Erinnerung:

Das war die erste Corona-CD.

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Auch dieses Exemplar ist aktuell leider schwer ausverkauft.

Letztes Jahr, ohne Corona, klang die Weihnachts-CD übrigens noch so:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

So wird dein Weihnachtsessen mit dem Chef dieses Jahr aussehen Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

