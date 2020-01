Diese Neujahrsvorsätze sollten die National-League-Teams 2020 umsetzen

Die Analytics haben schon länger auf ein Tief des EHC Biel hingedeutet. So hat MySports-Experte Andreas Hänni schon vor einiger Zeit davor gewarnt. Biel kontrolliert in seinen Spielen durchschnittlich nur knapp über 45 Prozent aller Schussversuche, das ist der klar schlechteste Corsi-Wert der Liga.



Ein tieferer Corsi-Wert war in den letzten Jahren eigentlich üblich bei Biel. Dieses Jahr scheint es nun aber tatsächlich auch Probleme zu verursachen. Zum Teil hat es sicher auch mit den verletzungsbedingten Absenzen zu tun. Durch die schlechten Resultate ist aber auch das Selbstvertrauen weg. Die Mannschaft versucht als erste Priorität, keine Tore zu bekommen. Das scheint für ein talentiertes und kreatives Team wie Biel aber die falsche Taktik zu sein. Damien Brunner hat es nach der Niederlage in Davos auf den Punkt gebracht: «Wir müssen bei 5-gegen-5 mehr Torchancen kreieren und so die Scheibe weg von unserem Tor behalten. Was passiert, wenn wir nur verteidigen, haben wir jetzt gesehen.»