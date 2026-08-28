Bayern überrollt zum Bundesliga-Auftakt Stuttgart mit 5:1

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Kane und Chabot im Zweikampf. Bild: keystone

Bayern München ist mit einem furiosen 5:1-Heimsieg gegen Stuttgart in die 64. Bundesliga-Saison gestartet. Der amtierende Meister liess in der Allianz-Arena von Beginn an keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany übernahm rasch die Spielkontrolle. In der 21. Minute köpfelte Dayot Upamecano nach einer scharfen Ecke von Joshua Kimmich wuchtig zur 1:0-Führung ein. Stuttgart wehrte sich in der Startphase mutig und verzeichnete durch Tiago Tomas aus nächster Nähe einen Lattenschuss (12.).

Kurz nach der Pause schlug der VfB dann überraschend zu: Josha Vagnoman verwertete einen abgefälschten Ball aus dem Rückraum zum 1:1 (52.). Die Münchner Antwort folgte jedoch prompt und gnadenlos. Nur drei Minuten später bediente Kimmich den aufmerksamen Michael Olise, der eiskalt zum 2:1 einschob. Ein kurioses Eigentor von Vagnoman nach einer flachen Hereingabe von Alphonso Davies sorgte kurz darauf für die 3:1-Vorentscheidung (57.).

In der Schlussphase schraubten die Bayern das Resultat weiter in die Höhe. Aleksandar Pavlovic vollendete in der 82. Minute zunächst ein sehenswertes Solo von Neuzugang Ismael Saibari zum 4:1. Den Schlusspunkt einer temporeichen Partie setzte schliesslich Luis Diaz in der 92. Minute, der nach einer erneuten Vorlage von Saibari zum 5:1-Endstand traf. Während Stuttgarts Offensive blass blieb, feierte Bayern-Keeper Manuel Neuer sein 600. Pflichtspiel mit einem dominanten Auftaktsieg. (sda)