Augsburg ärgert schon wieder die Bayern. Bild: keystone

Muheim schiesst den HSV spät zum Sieg – Bayern lässt gegen Augsburg Punkte liegen

Bayern München kassiert ein Rekordtor und spielt in der 5. Bundesliga-Runde gegen Augsburg 2:2. Miro Muheim feiert seine Saisonpremiere mit dem Siegtor für Hamburg.

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Augsburg – Bayern München 2:2

Acht Sekunden benötigte Augsburg mit Captain Fabian Rieder für das 1:0. Nach dem Anstoss leistete sich Bayerns Goalie Manuel Neuer einen fatalen Fehler, den Robin Fellhauer mit dem schnellsten Tor der Bundesliga-Geschichte bestrafte. Bisher teilten sich Kevin Volland und Karim Bellarabi diese Bestmarke mit neun Sekunden.

Bayern München konnte auf den ersten Rückstand durch den Treffer des Marokkaners Ismaël Saibari in der 55. Minute reagieren. Und auch nachdem Rodrigo Ribeiro keine zehn Minuten später für die erneute Führung der Augsburger gesorgt hatte, schaffte der Meister den Ausgleich. Nathaniel Brown verhinderte mit seinem Tor in der 80. Minute eine zweite Meisterschaftsniederlage in Folge der Bayern in Augsburg. Für den Sprung an die Tabellenspitze reichte das Remis allerdings nicht.

Augsburg - Bayern München 2:2 (1:0).

Tore: 1. Fellhauer 1:0. 55. Saibari 1:1. 64. Rodrigo Ribeiro 2:1. 80. Brown 2:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Rieder.

Hoffenheim – Hamburger SV 2:3

Miro Muheim kam für Hamburg nach überstandener Muskelverletzung zum ersten Saisoneinsatz und wurde gleich zum Matchwinner beim 3:2-Auswärtserfolg gegen Hoffenheim. Der Schweizer Nationalspieler wurde kurz vor der Pause für den verletzten Nicolai Remberg im defensiven Mittelfeld eingewechselt.

Zum 2:2 des Nigerianers Terem Moffi in der 83. Minute lieferte Muheim den letzten Pass, bevor er in der Nachspielzeit mit einem Schuss von der Strafraumgrenze für das 3:2 sorgte. Für den eigentlichen Aussenverteidiger war es im 30. Bundesligaspiel der erste Treffer.

Miro Muheim jubelt nach seinem Treffer. Bild: www.imago-images.de

TSG Hoffenheim - Hamburger SV 2:3 (1:1).

Tore: 12. Poulsen 0:1. 45. Bornauw (Eigentor) 1:1. 53. Conté 2:1. 83. Moffi 2:2. 94. Muheim 2:3.

Bemerkungen: 65. Gelb-Rote Karte gegen Bernardo (TSG Hoffenheim). Hamburger SV mit Muheim (ab 41.).

Union Berlin – Elversberg 1:0

Einen ersten Erfolg in der Bundesliga gab es für den Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli, der Union Berlin mit Kastriot Imeri und Michel Aebischer zum 1:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Elversberg führte. Der in der zweiten Halbzeit für Imeri eingewechselte Türke Livan Burcu schoss den goldenen Treffer in der 81. Minute.

Mauro Lustrinelli kann sich über den ersten Saisonsieg freuen. Bild: www.imago-images.de

1. FC Union Berlin - SV 07 Elversberg 1:0 (0:0).

Tor: 81. Burcu 1:0.

Bemerkungen: 1. FC Union Berlin mit Aebischer (bis 77.) und Imeri (bis 58.).

Mainz 05 – Bayer Leverkusen 3:4

Ein wilder Ritt war die Partie zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen. Die Werkself ging früh mit 2:0 in Führung, kassierte aber noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich. Anthony Caci erzielte innert neun Minuten einen Doppelpack.

Nicht weniger unterhaltsam war die zweite Halbzeit und Leverkusen erspielte sich erneut einen Zwei-Tore-Vorsprung. Diesen liess sich das Auswärtsteam dann nicht mehr nehmen, obwohl Mainz nochmals verkürzen konnte. Für Bayer ist es der zweite Sieg in Serie.

In Mainz fielen am Samstagnachmittag sieben Treffer. Bild: www.imago-images.de

1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 3:4 (2:2).

Tore: 5. Andrich 0:1. 9. Schick 0:2. 33. Caci 1:2. 42. Caci 2:2. 55. Quansah 2:3. 65. Diaby 2:4. 92. Hollerbach 3:4.

Bemerkungen: 1. FSV Mainz 05 ohne Widmer (verletzt).

Paderborn – VfB Stuttgart 0:2

Zum zweiten Mal in dieser Saison gewinnt der VfB Stuttgart. Die Schwaben setzen sich auswärts bei Aufsteiger Paderborn mit 2:0 durch. Jeff Chabot in der ersten und Chris Führich erzielten die Treffer für den VfB.

Stuttgart siegt beim SC Paderborn. Bild: www.imago-images.de

SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart 0:2 (0:1).

Tore: 25. Chabot 0:1. 83. Führich 0:2.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (Ersatz). (riz/sda)