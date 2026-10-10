Nach seiner Abreise aus dem Naticamp wird Cristiano Ronaldo gemäss Medienberichten suspendiert. Bild: keystone

Cristiano Ronaldo wird wohl von der portugiesischen Nationalmannschaft suspendiert

Nach seiner Abreise aus dem Nationalteam-Quartier wurde Portugals Star Cristiano Ronaldo laut Medien vorläufig gesperrt. Ein endgültiges Urteil steht noch aus.

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Cristiano Ronaldo ist laut Medienberichten nach dem Eklat um seine Abreise aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft vorläufig vom Verband gesperrt worden. Das berichtet unter anderem die portugiesische Zeitung «A Bola». Ein endgültiges Urteil von der Disziplinarkommission über das Strafmass gibt es noch nicht.

Ronaldo hatte in der Länderspielpause für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Zuerst war er aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig abgereist, nachdem er beim 2:1 im Nations-League-Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden war. Nach dem Eklat warf der mehrmalige Weltfußballer Trainer Jorge Jesus öffentlich Wortbruch vor. Seine Zukunft im Nationalteam ist offen.

Bislang bestritt der frühere Stürmerstar von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte – beides Rekordmarken im internationalen Fußball. Titelverteidiger Portugal gewann alle vier Nations-League-Spiele in den beiden turbulenten Wochen und steht vorzeitig im Viertelfinale.

Ronaldo hatte in seinem Statement durchblicken lassen, dass er mit einer Bestrafung oder Sperre rechne. Danach stünde er dem Team aber wieder zur Verfügung. (riz/tonline)