Nach acht Sekunden kassierte Manuel Neuer gegen Augsburg das erste Tor. Bild: keystone

Weil Neuer patzt: Bayern kassiert das schnellste Bundesliga-Tor der Geschichte

Das Spiel des deutschen Rekordmeisters bei den Fuggerstädtern beginnt direkt mit einem Paukenschlag. Dabei steht auch der Torwart der Münchner im Fokus.

David Digili / t-online

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Was für ein Beginn der Partie in Augsburg – und ein ordentlicher Schlag für den FC Bayern. In der WWK-Arena der Augsburger hat sich an diesem Bundesliga-Samstag Historisches zugetragen.

FCA-Profi Robin Fellhauer hat Geschichte geschrieben – der 28-Jährige traf nach nur acht Sekunden zur Führung der Gastgeber. Schneller war kein anderer Torschütze in der langen Bundesliga-Historie. Das Stadion bebte.

🚨| Augsburg opened the scoring against Bayern under TEN seconds due to this MISTAKE by Manuel Neuer. 😳 What was he doing?!? https://t.co/bvtv8VTNen — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

Was war genau passiert? Die Bayern haben Anstoss im Auswärtsspiel, Angreifer Luis Díaz spielt direkt zurück nach ganz hinten zu Torwart Manuel Neuer. Dem 40-Jährigen aber missglückt die Ballannahme komplett, er versucht noch, die Situation zu retten, und den Ball lässig am heranstürmenden Fellhauer vorbeizuspitzeln. Dem Keeper war in seiner langen Karriere schliesslich mehr als nur einmal eine waghalsige Aktion beim Herauslaufen geglückt.

Dieses Mal aber nicht: Denn Neuer schiesst den Ball dem Augsburger stattdessen aber an den Rücken – Fellhauer hat dadurch freie Bahn auf das leere Bayern-Tor, der verzweifelte Neuer kommt nicht mehr hinterher. Unter grossem Jubel schiebt Fellhauer ein. Neuer hebt entschuldigend den Arm, weiss: Das ist sein Fehler gewesen.

Es ist ein neuer Bundesliga-Rekord, denn Fellhauer unterbot damit noch die bisherige Bestmarke, die sich der damalige Hoffenheimer Kevin Volland (2015/16) und der frühere Leverkusener Karim Bellarabi (2014/15) teilten. Beide trafen nach neun Sekunden. (riz/tonline)