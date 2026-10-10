Eine Auswahl der neuen Super-League-Trikots. Bild: watson/Vereinswebseiten

Welches Super-League-Team hat das schönste Trikot? Stimme jetzt ab

Nach der Nati-Pause geht es endlich weiter in der Super League. Mit dem FC Vaduz ist diese Saison ein neues Gesicht dabei und gleich mehrere Teams zeigen sich auch optisch in neuem Gewand. Welches Trikot dir am besten gefällt, entscheidest du in unserem Duell.

Claudia Carvalho Folge mir

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Mit dem Saisonstart sorgen die Super-League-Klubs jedes Jahr für frischen Wind in Sachen Design. Lausanne-Sport hat sich mit dem neuen Auswärtstrikot etwas Zeit gelassen, doch pünktlich zur Rückkehr aus der Nati-Pause ist es nun endlich so weit.

In diesem Duell zählen nur die Heim- und Auswärtstrikots der Saison. Sondertrikots, die einzelne Klubs zu besonderen Anlässen tragen, bleiben bewusst aussen vor, damit alle Teams die gleiche Auswahlmöglichkeiten haben.

Jetzt wollen wir von dir wissen, welches Schmuckstück dir in dieser Saison am besten gefällt. Stimme jetzt in unserem Duell ab.