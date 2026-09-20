Granit Xhaka und Sunderland verlieren ein Spektakelspiel gegen Manchester City. Bild: IMAGO/Every Second Media

Xhaka verliert 8-Tore-Spektakel in Manchester – Liverpool siegt knapp

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Bundesliga

Leverkusen – Leipzig 2:0

Bayer Leverkusen feierte in der vierten Runde der Bundesliga den zweiten Sieg. Der Meister von 2024 gewann zuhause gegen Leipzig 2:0. Matchwinner waren die Torschützen Patrik Schick und Miguel Gutierrez, der zudem Schicks 1:0 vorbereitete. Schick hat nun an allen vier Liga-Spieltagen jeweils einmal getroffen.

Vor dem Anpfiff gedachten beide Teams dem langjährigen Leverkusener Spieler, Co- und Interimstrainer Peter Hermann nach dem Bekanntwerden von dessen Tod am Vorabend mit einer Schweigeminute. Die Fans der Werkself zeigten eine Choreographie mit dem Spruchband «Eine treue Seele des Fussballs - Ruhe in Frieden Peter Hermann». Die Spieler liefen mit Trauerflor auf.

Bayer Leverkusen - Leipzig 2:0 (1:0)

Tore: 44. Schick 1:0. 57. Miguel Gutierrez 2:0.

Premier League

Manchester City – Sunderland 5:3

Trotz einer Triplette von Stürmer Brian Brobbey hat Sunderland in der 5. Runde der Premier League die dritte Niederlage bezogen. Die Mannschaft von Granit Xhaka unterlag bei Manchester City spektakulär mit 3:5.

Zweimal glich Brobbey in der ersten Halbzeit für Sunderland aus. Antoine Semenyos Doublette vor und nach der Pause zum 4:2 bedeutete schliesslich die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Erling Haaland in der 81. Minute mit seinem fünften Ligatreffer. Granit Xhaka, dem wegen des Verdachts auf ein gefälschtes Impfzertifikat juristisches Ungemach droht, spielte bei Sunderland wie üblich als Captain durch.

Die seit dieser Saison von Enzo Maresca gecoachten Citizens sind damit nach fünf Spielen noch makellos und führen die Tabelle neu drei Punkte vor Arsenal an. Der Titelhalter bezog am Samstag mit einem 0:3 in Brighton die erste Niederlage.



Bournemouth – Liverpool 0:1

Liverpool gewinnt auswärts bei Bournemouth ohne zu brillieren. Nach einer weitestgehend ereignislosen ersten Halbzeit, erlöste Alexander Isak die Reds nach dem Seitenwechsel und erzielt in der 57. Minute das einzige Tor des Spiels. Liverpool holt damit im fünften Spiel der Saison erst den zweiten Sieg. (abu/sda)

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