Manchester City schraubt Liverpool auseinander + Freiburg neuer Leader + Ndoye trifft

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Premier League

Liverpool – Manchester City 0:3

Über zwei Wochen war bei Manchester City fast nur der Finanzskandal rund um den Verein das grosse Thema. Nach der dreiwöchigen Nationalmannschaftspause richtete sich der Fokus nun auch wieder auf das Sportliche und City siegte nach einer starken zweiten Halbzeit mit 3:0 bei Liverpool.

Manchester City gewinnt bei Liverpool. Bild: keystone

Nachdem in den ersten 45 Minuten keine Tore fielen, flog Liverpool-Spieler Ryan Gravenberch nach zwei gelben Karten vom Platz. Erling Haaland brauchte nur drei Minuten, um die Überzahl auszunutzen und schoss seine Farben nach etwas mehr als einer Stunde in Führung. Innert 13 Minuten erzielte ManCity schlussendlich alle drei Tore. Neben Haaland netzten auch noch Jérémy Doku mit einem herrlichen Weitschuss und Rayan Cherki ein.

Während Liverpool die erste Niederlage kassiert, steht Manchester City mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze.

Crystal Palace – Nottingham Forest 3:1

Dan Ndoye erzielt sein zweites Saisontor für Nottingham Forrest. Der formstarke Schweizer Nationalspieler trifft in der 6. Runde der Premier League bei Crystal Palace nach drei Minuten zum 1:0, verliert aber mit seinem Team 1:3.

Nach einem gegnerischen Fehler konnte Ndoye alleine Richtung Tor ziehen und schloss stark ab. Es war der dritte Treffer im 30. Premier-League-Spiel für den Waadtländer. In der Folge verpasste er es, weitere Treffer zu erzielen. Drei gute Chancen liess der Flügelstürmer bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute ungenutzt. Das deutlich effizientere Crystal Palace schaffte die Wende kurz vor der Pause durch Tore von Daichi Kamada und Jefferson Lerma.

Dan Ndoye jubelt nach dem zwischenzeitlichen Führungstreffer. Bild: www.imago-images.de

Bundesliga

Köln – Gladbach 2:1

Borussia Mönchengladbach muss auch nach der 5. Bundesliga-Runde weiter auf die ersten Punkte warten. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Blessin verliert das Schlusslicht in Köln 1:2.

Die erste Führung des 1. FC Köln im Rheinderby konnte Mönchengladbach noch ausgleichen. Der Amerikaner Joe Scally traf in der 39. Minute, eine knappe Viertelstunde nachdem der Kölner Isak Johannesson das Skore eröffnet hatte. Für die Entscheidung sorgte der 20-jährige deutsche Nationalspieler Said El Mala Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Schuss aus 18 Metern.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1).

Tore: 26. Jóhannesson 1:0. 39. Scally 1:1. 67. Saïd El Mala 2:1.

Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied (ab 78.).

Said El Mala entschied das Derby gegen Gladbach. Bild: keystone

Freiburg – Schalke 2:1

Der SC Freiburg ist zum zweiten Mal in dieser Saison Tabellenführer der Bundesliga. Die Breisgauer sicherten sich in der 5. Runde in Unterzahl den benötigten 2:1-Heimsieg gegen Schalke, das durch den Schweizer Adrian Gantenbein zum Ausgleich kam.

Zwei Joker sorgten in der 85. Minute für den Freiburger Sieg. Vincenzo Grifo flankte für Keisuke Goto, dem per Kopf das erste Tor in der Bundesliga gelang. Der Japaner war im Sommer aus Belgien zu den Freiburgern gestossen.

Freiburg steht an der Tabellenspitze der Bundesliga. Bild: www.imago-images.de

Der vierte Sieg im fünften Spiel kam zustande, obwohl Freiburg die letzte halbe Stunde in Unterzahl spielen musste. Yuito Suzuki sah in der 64. Minute die Gelb-Rote Karte. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1, weil Gantenbein die frühe Freiburger Führung ausgeglichen hatte.

Der 25-jährige Winterthurer traf bei seinem Bundesliga-Debüt in der 30. Minute mit einem Flachschuss, der von einem Mitspieler noch leicht abgefälscht wurde. Der Rechtsverteidiger spielt seit Sommer 2024 für Schalke und schaffte mit dem Klub aus Gelsenkirchen in der vergangenen Saison die Rückkehr in die 1. Bundesliga.

Adrian Gantenbein jubelt nach seinem Treffer. Bild: www.imago-images.de

SC Freiburg - Schalke 04 2:1 (1:1).

Tore: 10. Eggestein 1:0. 30. Gantenbein 1:1. 85. Goto 2:1.

Bemerkungen: 64. Gelb-Rote Karte gegen Suzuki (SC Freiburg). SC Freiburg ohne Ogbus (verletzt) und Tarnutzer (nicht im Aufgebot). Schalke 04 mit Gantenbein (bis 79.).

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(riz/sda)