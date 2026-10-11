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Manchester United und Liverpool machen sich über Manchester City lustig

Liverpool fan holds a placard prior to the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester City in Liverpool, England, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Jon Super) Britain Premier ...
Die Liverpool-Fans stellen klar, was sie vom heutigen Gegner halten.Bild: keystone

Nach Finanzskandal: Liverpool und der Stadtrivale machen sich über ManCity lustig

Nach einer dreiwöchigen Nationalmannschaftspause absolviert Manchester City am Sonntagabend das erste Spiel, seit die Skyblues von der Premier League in allen Punkten schuldig gesprochen wurden. Besonders die Rivalen von City amüsieren sich.
11.10.2026, 19:3511.10.2026, 19:35

Weil Manchester City zwischen 2009 und 2018 in über hundert Fällen gegen die Finanzregeln verstossen hat, wurde der Verein vor zwei Wochen von einer unabhängigen Kommission in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Noch ist unklar, was es für eine Bestrafung geben wird. Von Punktabzug über Zwangsabstieg bis hin zur Aberkennung der Titel ist alles möglich.

Am Sonntagabend absolvieren die Skyblues gegen Liverpool das erste Spiel seit dem Schuldspruch. Bereits vor dem Premier-League-Kracher konnten von Strassenverkäufern in Liverpool verschiedene Fanutensilien zum Finanzskandal gekauft werden. Auf dem gewöhnlichen Spieltagsschal stand neben Liverpool: Shamcester City, The Cheats (die Betrüger). Auch Fahnen und Trikots der «Cheaters» konnten gekauft werden.

Fanutensilien zum Finanzskandal von Manchester City:

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Fanutensilien zum Finanzskandal von Manchester City
quelle: keystone / jon super
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Als die Manchester-Fans beim Anfield Stadium eintrafen, wurden sie am Strassenrand von einigen Liverpool-Fans empfangen, welche es sich nicht nehmen liessen, die Gäste zu provozieren.

Auch der Mannschaftsbus der Skyblues erhielt einen besonderen Empfang. Als dieser zum Stadion fuhr, sangen alle Liverpool-Fans zusammen: «Wir wissen alle, was ihr seid, ihr seid schummelnde Bastarde!»

Auch im Stadion liess der Hass gegenüber dem Gegner nicht nach und zu Beginn der Partie wurde immer, wenn City im Ballbesitz war, gepfiffen. Im altehrwürdigen Stadion waren auch verschiedene Banner gegen City zu sehen.

Natürlich ist auch die Schadenfreude beim Stadtrivalen Manchester United gross. Bevor City 2011 den FA Cup gewinnen konnte, blieben die Citizens 34 Jahre ohne Titel und im Heimstadion von United war immer ein Banner zu sehen, das zeigte seit wie vielen Jahren der Stadtrivale auf die nächste Trophäe wartet. Nach dem veröffentlichten Urteil wurde dieses nun wieder im Old Trafford aufgehängt und auf 51 Jahre aktualisiert – in Anspielung auf die möglichen Verluste der Titel im vergangenen Jahrzehnt, was im roten Teil von Manchester mit Sicherheit die meisten begrüssen würden.

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Gemäss den ManUnited-Fans wartet der Stadtrivale bald seit über 50 Jahren auf den nächsten Titel.Bild: www.imago-images.de

Zusätzlich wurde Whistleblower Rui Pinto, welcher dabei half, das Fehlverhalten von Manchester City aufzudecken, mit einer eigenen Fahne geehrt. Der Hacker selbst meldete sich nach dem Urteil zu Wort und schrieb auf X: «Zig Jahre des Betrügens, Lügens und Manipulierens haben endlich Konsequenzen.»

Manchester City zeigt sich vom rechtlichen Sturm in seinem Umfeld aber sportlich weiterhin unbeeindruckt und siegte in Liverpool, dem wohl ärgsten Rivalen der letzten Jahre, souverän mit 3:0.

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quelle: epa lusa / andre kosters
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