🚨🚨 فرحة كبيرة و هيستيريا من طفل تركي بعد حصوله على قميص ريكاردو كالافيوري على هامش مباراة تركيا و إيطاليا في ملعب تمساح أرينا 🔥🇮🇹🇹🇷#UefaNationsLeague 🇪🇺 #Azzurri 🇮🇹 #TurkeyItaly#Calafiori pic.twitter.com/g2kTQMTce5— Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) September 28, 2026
Chat-Futter
So schön (und lustig) freut sich dieser Junge über das Trikot von Italien-Star
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
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Dieses Kind hat das Trikot von Riccardo Calafiori definitiv verdient
Lange Haare können im Fussball ein Vorteil sein
So lange Haare wie Aedan Scipio, Nationalspieler von Anguilla, hat wohl kein anderer Fussballer. Die Haarespracht ist so lang, dass sie sogar an das Trikot angebunden ist. Im Länderspiel gegen Antigua & Barbuda wurde der 36-Jährige in der 69. Minute eingewechselt und schien durch die Frisur seine Gegner zu überfordern. Gleich zweimal wurde an den Haaren von Scipio gerissen und die beiden Übeltäter mit Rot vom Platz gestellt. Antigua & Barbuda setzte sich trotzdem deutlich mit 5:0 durch, allerdings fielen alle Treffer in der ersten Halbzeit.
💥 ¡ATENCIÓN OJEADORES!— Tiempo de Juego (@tjcope) September 27, 2026
🇦🇮 Aidan (36 años), jugador del equipo nacional de Anguila, sale en el 68'
😱 Y gracias a su pelo provoca dos expulsiones en el 70' y 90'
🪮 DATO: Es el futbolista con el pelo más largo del mundopic.twitter.com/VAfjdP9eDU
Diesen Messi-Freistoss willst du gesehen haben!
Für diese Landung gibt es Abzüge in der Haltungsnote
So sieht das vorerst letzte Adidas-Trikot von Deutschland aus
Nach 77 Jahren Partnerschaft verlässt der Deutsche Fussball-Bund Adidas und wechselt im nächsten Jahr zu Nike. Nun hat der deutsche Hersteller, der seit 1980 auch als Trikot-Ausrüster fungiert, das vorerst letzte DFB-Trikot für die sechs Nations-League-Partien in diesem Jahr vorgestellt.
Roger Federer lässt Thierry Henry ausflippen
Schlotterbeck begeistert mit seiner Antwort die BVB-Fans
«Blau oder rot?», wird Dortmunds Nico Schlotterbeck beim Münzwurf vor dem Spiel gegen Stuttgart gefragt. Die Antwort des BVB-Verteidigers in Anlehnung an Dortmunds ärgste Rivalen Bayern München (rot) und Schalke 04 (blau)? «Beides scheisse.»
Eine gute Portion Extramotivation für Xhaka und Co.
Als der AFC Sunderland letztmals in einem europäischen Wettbewerb gespielt hat, hiess dieser noch Europacup der Cupsieger. In der Saison 1973/74 war das, der Klub scheiterte im Achtelfinal an Sporting. 53 Jahre später ist Sunderland in der Ligaphase der Europa League vertreten – die Fans feierten dies vor dem ersten Heimspiel natürlich dementsprechend. Womöglich half auch die hervorragende Stimmung Granit Xhaka und Co. dabei, die Partie gegen Alkmaar 1:0 zu gewinnen.
Die US-Open-Regie zeigt Pierce Brosnan einfach zum perfekten Zeitpunkt
Da haben die Gegnerinnen kurz die Orientierung verloren
Im letzten Gruppenspiel der U20-WM haben die Französinnen gegen Ghana eine ungewöhnliche Eckballstrategie probiert – und das mit Erfolg. Justine Roquet traf zum 2:0. Dank des 4:0-Erfolgs ist Frankreich als Gruppensieger weiter und trifft im Achtelfinal nun auf Kanada.
September 12, 2026
Wenn die YouTube-Werbung im dümmsten Moment zuschlägt
Als Brasiliens-Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen Kader für die anstehenden Spiele bekanntgibt, verfolgt Gabriel Bontempo die Verkündung über YouTube. Gerade als sein Name kommt, schlägt die Werbung eiskalt zu.
Gabriel Bontempo, midfielder from Santos, gets a YouTube ad the exact moment his name was called by Ancelotti for the Seleção call-up
by
u/lincolnbvs in
soccer
Das wohl beste Pausenspiel
Die Fans von den Kansas City Royals mussten es schaffen, das Brot und die Wurst zusammenzubringen. Souverän wurde diese Aufgabe gemeistert und das ganze Stadion erhielt einen Hot Dog.
Los aficionados de los Kansas City Royals tenían 30 segundos para conseguir juntar el pan con la salchicha y si lo lograban, todo el estadio ganaba hot dogs gratis. 🌭 pic.twitter.com/vTvHQg2HFM— ceciarmy (@ceciarmy) September 7, 2026
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