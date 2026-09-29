Gianni Infantino am Montag in Riga. Bild: keystone

Infantino verspricht der UEFA mehr Geld – und geht gleichzeitig gerichtlich gegen sie vor

FIFA-Präsident Gianni Infantino signalisiert den Kontinentalverbänden mehr Geld aus den Reserven des Fussball-Weltverbands. Ein Termin im Oktober wird dafür entscheidend. Derweil geht die FIFA gerichtlich gegen die UEFA vor.

Lukas Grybowski / t-online

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In einem Brief an alle sechs Präsidenten der Kontinentalverbände hat FIFA-Präsident Gianni Infantino seine Bereitschaft signalisiert, mehr Geld aus den FIFA-Reserven an die Mitgliedsverbände auszuschütten. Der Schritt ist eine Reaktion auf Forderungen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und zwei weiteren Verbandschefs.

Neben Ceferin hatten auch CONCACAF-Präsident Victor Montagliani sowie AFC-Präsident Scheich Salman bin Ibrahim al-Khalifa entsprechende Forderungen gestellt. Der Brief liegt unter anderem der BBC und dem Portal «The Athletic» vor.

Zur konkreten Summe äusserte sich Infantino nicht direkt. Er schrieb: «Ich möchte der Höhe des Betrags nicht vorgreifen. Ich werde das höchstmögliche Mass an zusätzlicher Finanzierung unterstützen, das sich verantwortungsvoll im Rahmen der ordnungsgemässen Governance-Prozesse der FIFA umsetzen lässt – unter fairer Anwendung sowie gestützt auf transparente und überprüfbare Regelungen.» Laut verschiedener Medienberichte sollen die Rücklagen der FIFA rund sechs Milliarden US-Dollar betragen.

Infantino strebt Neuwahl an

Die Forderungen sollen bei der FIFA-Council-Sitzung am 15. Oktober geprüft werden. Bereits am vergangenen Montag hatte sich Infantino in einem Brief an alle 211 Mitgliedsverbände gewandt und Reformbereitschaft signalisiert.

FIFA wehrt sich gerichtlich

Der Konflikt zwischen FIFA und UEFA ist derweil um ein Kapitel reicher. Die Verantwortlichen des Weltverbandes werfen den Zuständigen des Kontinentalverbandes eine «Desinformations-Kampagne» vor. Diese dreht sich um den von der UEFA beantragten Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit Infantinos letztlich gescheitertem Ansinnen, Anteile von Weltmeisterschaften an Investoren zu veräussern. Dies geht aus einem nun veröffentlichten Schreiben an ein Gericht in Florida hervor.

Bei der FIFA, die das Gericht auffordert, den UEFA-Antrag zurückzuweisen, sind sie der Ansicht, dass die UEFA versucht, das Ergebnis der FIFA-Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr zu beeinflussen. Der schwer in die Kritik geratene Infantino ist derzeit der einzige Kandidat. Bei der Neuwahl im März 2027 strebt der Walliser eine weitere Amtszeit an – die UEFA fordert seinen Rückzug. (ram/t-online/sid/sda)