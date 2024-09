Der Superclasico ist eines der spektakulärsten Derbys im Fussball. Das Aufeinandertreffen vom späten Samstagabend zwischen den Boca Juniors und River Plate zeigte wieder einmal, weshalb das so ist. Im Spiel der beiden Rivalen aus Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires holte sich Rivers Federico Gattoni bereits nach wenigen Sekunden die erste Gelbe Karte.Auch danach ging es vor der grandiosen Kulisse in La Bombonera hoch zu und her. In der 20. Minute schoss Manuel Lanzini River Plate in Führung, in der 96. Minute jubelte dann aber Boca über den Ausgleich. Nur zählte der Treffer aufgrund eines Handspiels von Torschütze Milton Gimenez nicht. Im Ärger darüber sah Mitspieler Cristian Lema dann auch noch Gelb-Rot.