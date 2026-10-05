recht sonnig14°
DE | FR
burger
Sport
Chat-Futter

Chat-Futter: Hier sieht Francisco Conceição innert Sekunden 2 Mal Gelb

Chat-Futter

Zweimal Gelb innert Sekunden – hier reisst dem Schiri der Geduldsfaden

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
05.10.2026, 09:1905.10.2026, 09:19
Schicke uns deinen Input
avatar
Da hat er den Bogen überspannt
Portugal setzte sich am Sonntagabend gegen Norwegen durch. Am Ende gefährdete Francisco Conceição den knappen 2:1-Sieg aber mit einem unnötigen Platzverweis. In der 86. Minute sah der 23-jährige Juventus-Profi innert Sekunden zweimal die Gelbe Karte und flog vom Platz. Conceição wurde erst wegen Meckerns verwarnt, was er mit einem ironischen Daumen nach oben quittierte. Das liess sich der italienische Schiedsrichter Maurizio Mariani nicht bieten.


Alternative angle of Conceição receiving a second yellow card for giving the referee a thumbs up
by
u/Imaginary-Reading-63 in
soccer
So wird Edin Dzeko bei seinem Nati-Abschied gefeiert
Edin Dzeko bestritt am Freitagabend zum letzten Mal ein Länderspiel für Bosnien&Herzegowina. Als die elfte Spielminute anbrach, wurde in Anlehnung an seine Trikotnummer nicht nur im Stadion, sondern auch in den angrenzenden Wohnhäusern mit Pyros und Feuerwerk nicht gespart.


Mike Tyson für Arme
An den Asien-Spielen wird Judoka Tang Jing aus China disqualifiziert. Grund: Sie hat ihrer japanischen Gegnerin Rin Maeda in den Arm gebissen:
Goalie-Goal in der NHL!
Beim 5:1-Sieg der New York Rangers traf Goalie Igor Shesterkin gegen die Tampa Bay Lightning zum Endstand. Der 30-jährige Russe ist damit der erste Torhüter, der in der Geschichte seines Teams ein Tor erzielte.
Josi trifft und bricht Klubrekord +++ McDavid glänzt bei 16-Tore-Spektakel
Josi trifft und bricht Klubrekord +++ McDavid glänzt bei 16-Tore-Spektakel
Dieser Hockey-Assist ist brasilianisch angehaucht 🇧🇷

[TRI (5) : 3 KLA] Marko Daňo's flying backheel assist to Libor Hudáček against Jágr's Kladno
by
u/CZ_nitraM in
hockey
Absolutes Drama an der Zauberwürfel-WM
Zauberwürfel-WM (Rubiks Cube), das funktioniert so: Wer einen Würfel drei Mal schneller löst, gewinnt einen Satz. Wer fünf Sätze gewinnt, gewinnt das Spiel. Yihen Wang lag im Final mit 1:4 Sätzen zurück und drehte das Ding doch noch – und liess seinen Gegner Xuanyi Geng in Tränen zurück.


Dieses Kind hat das Trikot von Riccardo Calafiori definitiv verdient
Lange Haare können im Fussball ein Vorteil sein
So lange Haare wie Aedan Scipio, Nationalspieler von Anguilla, hat wohl kein anderer Fussballer. Die Haarespracht ist so lang, dass sie sogar an das Trikot angebunden ist. Im Länderspiel gegen Antigua & Barbuda wurde der 36-Jährige in der 69. Minute eingewechselt und schien durch die Frisur seine Gegner zu überfordern. Gleich zweimal wurde an den Haaren von Scipio gerissen und die beiden Übeltäter mit Rot vom Platz gestellt. Antigua & Barbuda setzte sich trotzdem deutlich mit 5:0 durch, allerdings fielen alle Treffer in der ersten Halbzeit.

Diesen Messi-Freistoss willst du gesehen haben!

Columbus Crew 1-[1] Inter Miami - Lionel Messi freekick 34'
by
u/xggq in
soccer



Alternative angles of Messi free kick against Columbus Crew
by
u/eliseihado in
soccer
Für diese Landung gibt es Abzüge in der Haltungsnote

[MLB] Silly goose on the loose at Dodger Stadium 🪿🚨
by
u/TakeMyPixels in
Padres
So sieht das vorerst letzte Adidas-Trikot von Deutschland aus
Nach 77 Jahren Partnerschaft verlässt der Deutsche Fussball-Bund Adidas und wechselt im nächsten Jahr zu Nike. Nun hat der deutsche Hersteller, der seit 1980 auch als Trikot-Ausrüster fungiert, das vorerst letzte DFB-Trikot für die sechs Nations-League-Partien in diesem Jahr vorgestellt.

Roger Federer lässt Thierry Henry ausflippen

ROGER (AGAIN) DOING ROGER THINGS - with Thierry Henry
by
u/kthanksbye_ in
tennis
Schlotterbeck begeistert mit seiner Antwort die BVB-Fans
«Blau oder rot?», wird Dortmunds Nico Schlotterbeck beim Münzwurf vor dem Spiel gegen Stuttgart gefragt. Die Antwort des BVB-Verteidigers in Anlehnung an Dortmunds ärgste Rivalen Bayern München (rot) und Schalke 04 (blau)? «Beides scheisse.»


Eine gute Portion Extramotivation für Xhaka und Co.
Als der AFC Sunderland letztmals in einem europäischen Wettbewerb gespielt hat, hiess dieser noch Europacup der Cupsieger. In der Saison 1973/74 war das, der Klub scheiterte im Achtelfinal an Sporting. 53 Jahre später ist Sunderland in der Ligaphase der Europa League vertreten – die Fans feierten dies vor dem ersten Heimspiel natürlich dementsprechend. Womöglich half auch die hervorragende Stimmung Granit Xhaka und Co. dabei, die Partie gegen Alkmaar 1:0 zu gewinnen.

Die US-Open-Regie zeigt Pierce Brosnan einfach zum perfekten Zeitpunkt

The camera panned from the clock at 0:07 to Pierce Brosnan
by
u/BlueGlitteryUnicorn in
tennis
Da haben die Gegnerinnen kurz die Orientierung verloren
Im letzten Gruppenspiel der U20-WM haben die Französinnen gegen Ghana eine ungewöhnliche Eckballstrategie probiert – und das mit Erfolg. Justine Roquet traf zum 2:0. Dank des 4:0-Erfolgs ist Frankreich als Gruppensieger weiter und trifft im Achtelfinal nun auf Kanada.
Wenn die YouTube-Werbung im dümmsten Moment zuschlägt
Als Brasiliens-Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen Kader für die anstehenden Spiele bekanntgibt, verfolgt Gabriel Bontempo die Verkündung über YouTube. Gerade als sein Name kommt, schlägt die Werbung eiskalt zu.


Gabriel Bontempo, midfielder from Santos, gets a YouTube ad the exact moment his name was called by Ancelotti for the Seleção call-up
by
u/lincolnbvs in
soccer
Das wohl beste Pausenspiel
Die Fans von den Kansas City Royals mussten es schaffen, das Brot und die Wurst zusammenzubringen. Souverän wurde diese Aufgabe gemeistert und das ganze Stadion erhielt einen Hot Dog.

Mehr Sport:
  • Alle Artikel zum Thema Fussball
  • Alle Artikel zum Thema Eishockey
  • Alle Artikel zum Thema Tennis
  • Alle Artikel zum Thema Ski
  • Alle Artikel zum Thema Velo

Extra für dich ausgewählt:

10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Dylan Dietrich feiert ersten Challenger-Titel +++ Djokovic schlägt Zverev in Peking
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story