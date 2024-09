The first unofficial “goal” in Utah HC’s history was an empty-net own-goal on a delayed penalty 🫠 pic.twitter.com/u6MxmVQi46 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) September 23, 2024

Der Utah Hockey Club startet bald in seine erste NHL-Saison, doch beim allerersten Testspiel lief wenig nach Wunsch. Bei angezeigter Strafe gegen die St. Louis Blues und ohne Utah-Goalie zwischen den Pfosten, missglückte ein Rückpass an die blaue Linie. Der Puck konnte nicht kontrolliert werden und landete tatsächlich im eigenen Tor. So war das erste Tor in der Geschichte des neuen Teams ein Eigentor.