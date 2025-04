Roman Josi wird dieses Jahr nicht an der Weltmeisterschaft teillnehmen. Bild: IMAGO/justpictures.ch

WM-Teilnahme von Nico Hischier ist fraglich – Josi sicher nicht dabei

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam wird definitiv ohne die NHL-Spieler Roman Josi, Pius Suter und Philipp Kurashev an die WM in Dänemark reisen. Fraglich ist auch Nico Hischier.

Mehr «Sport»

Überraschend kommt die Bestätigung durch Nationalcoach Patrick Fischer nicht mehr. Roman Josi wird nach seiner Hirnerschütterung für die kommende WM nicht zur Verfügung stehen. «Er muss sich darauf konzentrieren, wieder zu hundert Prozent fit zu werden», sagt Fischer bei einer Medienkonferenz in Kloten.

Pius Suter dürfte in diesem Sommer erstmals einen lukrativen, langfristigen NHL-Vertrag unterschreiben und kann das Risiko einer Verletzung nicht eingehen. Philipp Kurashev plagt sich schon längere Zeit mit einer Verletzung am Handgelenk herum und musste sich vor fünf Tagen operieren lassen.

Mit den übrigen Schweizer NHL-Spielern standen Fischer und Sportchef Lars Weibel während der Saison regelmässig in Kontakt. Sicher frei wären nach ihrem Ausscheiden mit den New Jersey Devils in der Nacht auf Mittwoch die Stürmer Nico Hischier und Timo Meier und der Verteidiger Jonas Siegenthaler. Zumindest bei Meier und trotz seiner erst kürzlich überstandenen Verletzung auch bei Siegenthaler stehen die Zeichen für eine WM-Teilnahme gut. Zunächst muss nun aber das übliche Prozedere des Klubs mit den Spielern am Ende einer Saison abgewartet werden.

Ob Nico Hischier in zwei Wochen an der WM jubelt, bleibt unklar. Bild: keystone

Fragezeichen gibt es bei Nico Hischier. Der Captain und Center der Devils habe in den letzten Jahren extrem viel gespielt und stand der Nationalmannschaft stets zur Verfügung, wie Fischer betonte. Doch habe man bei einem Treffen Anfang März auch festgestellt, dass dem 26-jährigen Walliser vielleicht einmal eine Pause gut tun würde – auch im Hinblick auf die beiden Grossanlässe in der kommenden Saison mit den Olympischen Spielen in Mailand und der Heim-WM. «Er würde immer wollen», fügte Fischer auch noch hinzu. In ein paar Tagen dürfte Klarheit herrschen. (riz/sda)