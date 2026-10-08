An der WM 2010 war Diego Maradona Trainer von Lionel Messi – nach seinem Abschied aus der Albiceleste erinnerte die eine Legende der anderen. Bild: www.imago-images.de

Lionel Messi mit emotionalem Abschiedspost – Cristiano Ronaldo reagiert

Einen Tag nach seiner letzten Gala für die argentinische Nationalmannschaft hat Lionel Messi einen Abschiedstext auf Instagram veröffentlicht. Darin erinnert der 39-Jährige an Diego Maradona.

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«Ich möchte Diego nicht vergessen, der unser Land dorthin gebracht hat, wo es hingehört, und der uns – wie ich immer sage – bei jedem Schritt, den wir gemacht haben, geholfen hat, sowohl hier bei uns als auch vom Himmel aus.»

Bei der WM 2010 in Südafrika trafen sich die Wege der beiden Ausnahmefussballer. Maradona trainierte damals die «Albiceleste» mit dem jungen Messi. Ein 0:4 im Viertelfinal gegen die deutsche Mannschaft bedeutete Endstation.

«Jeder Schritt hat sich gelohnt»

Maradona hatte Argentinien als Captain 1986 in Mexiko zum Weltmeistertitel geführt. Messi gelang dies 2022 in Katar. Der WM-Final in diesem Sommer in den USA gegen Spanien ging 0:1 verloren.

In seinem aktuellen Post reflektiert Messi seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. Neben weiteren Danksagungen – vor allem an seine Familie – schrieb er: «Gestern war mein letztes Spiel, und ich vermisse es schon, das himmelblau-weisse Trikot zu tragen. Ich weiss, dass ich den richtigen Entscheid getroffen habe. Es war ein unglaublicher Weg, voller Freuden, aber auch einiger trauriger Momente, doch für mich steht fest, dass sich jeder Schritt gelohnt hat.»

Cristiano Ronaldos «Umarmung»

Der Post wurde in kurzer Zeit millionenfach gelikt und kommentiert. Darunter findet sich auch ein Beitrag von Cristiano Ronaldo, dessen Zukunft in der portugiesischen Nationalmannschaft derzeit offen ist. Messis langjähriger Rivale um den Titel des Weltfussballers schrieb: «Leo, so viele Jahre hast du dein Land verteidigt und eine Geschichte geschrieben, die für immer in Erinnerung bleiben wird. Mein ganzer Respekt für das, was du mit Argentinien erreicht hast. Eine Umarmung.»

Der langjährige Rivale bekundet seinen Respekt: Hier sind Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bei der Ballon d'Or-Vergabe im Jahr 2016. Bild: EPA/KEYSTONE

Messi hatte im Freundschaftsspiel gegen Benin ein letztes Mal das Trikot seines Landes getragen. Zu dem 3:0 im Monumental-Stadion von Buenos Aires trug er einen Treffer und zwei Torvorlagen bei. (nih/sda/dpa)