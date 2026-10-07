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Messi verabschiedet sich von der Nationalmannschaft – die besten Bilder

Argentina&#039;s Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, T ...
Gracias, Leo: Argentinien hat sich gestern Abend von Lionel Messi verabschiedet.Bild: keystone

«Der traurigste Tag meiner Karriere» – so tränenreich verlief der Messi-Abschied

Lionel Messi hat Abschied genommen: Beim 3:0-Sieg von Argentinien gegen Benin trifft er per Elfmeter, liefert zwei Assists und verabschiedet sich unter Tränen von den argentinischen Fans. Nach 208 Länderspielen und über 20 Jahren ist Schluss im Nationaltrikot.
07.10.2026, 09:1407.10.2026, 09:17
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Der emotionale Abend im Estadio Monumental begann für Lionel Messi schon lange vor dem Spiel. Schon auf dem Weg vom Trainingszentrum Ezeiza brachte ihn das Fanspalier am Strassenrand im Mannschaftsbus zum Weinen.

Im Stadion umarmte er vor dem Aufwärmen seinen Fitnesscoach und lief danach mit seinen drei Söhnen auf den Rasen. Auch da war die Augen leicht angefeuchtet.

epa13286083 Lionel Messi (R) of Argentina poses with his children before an international friendly match between Argentina and Benin at the Estadio Monumental in Buenos Aires, Argentina, 06 October 20 ...
Lionel Messi mit seinen drei Söhnen bei der argentinischen Nationalhymne.Bild: keystone

Bei der Hymne kämpfte der 39-Jährige dann erneut mit den Tränen.

Messi assistiert und trifft zum letzten Mal

Nach einem torlosen ersten Durchgang gegen Benin brachte Nicolas Otamendi die Argentinier nach Messis Vorarbeit in Führung. Für den Verteidiger war es ebenfalls der Abschied, er war nach dem WM-Final eigentlich schon zurückgetreten und für diese Partie noch einmal nominiert worden. Ein paar Minuten später erhöhte Nico Paz, wieder nach einem Pass von Messi. In der 71. Minute verwandelte der Captain selbst einen Elfmeter zum 3:0.

Schon in der 10. Minute war die Partie für eine Ehrung unterbrochen worden. Das Stadion applaudierte, die Sprecherin dankte dem Captain und Messi wurde von Mitspielern und auch von den Spielern aus Benin umarmt.

«Der traurigste Tag meiner Karriere»

Nach dem Schlusspfiff gab es eine Drohnenshow und ein Feuerwerk, dann griff Messi auf dem Rasen zum Mikrofon.

Die grosse Drohnenshow.

Sein erster Gedanke gelte seinem Vater, sagte er. Auch in den schlimmsten Phasen habe er nie aufgehört zu kämpfen. Seinen Mitspielern dankte er dafür, dass sie ihm den Kindheitstraum vom WM-Titel ermöglicht hatten. Weiter meinte er: «Nicht mehr hierherzukommen und nicht mehr für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen, wird sehr wehtun. Wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten mein ganzes Leben lang hier bleiben, denn für Argentinien zu spielen, ist das Schönste, was es gibt»

Heute erlebe er den traurigsten Tag seiner Karriere, aber er bleibe der Nationalmannschaft verbunden, künftig von der Tribüne aus. Seine Rede schloss er folgendermassen: «Ich möchte euch nur sagen, dass ich euch liebe und vermissen werde», sagte Messi. «Ich bin stolz darauf, Argentinier zu sein und diesen Traum gemeinsam mit euch allen verwirklicht zu haben. Vielen, vielen Dank.»

«Ich möchte euch nur sagen, dass ich euch liebe und vermissen werde.»
Lionel Messi

Die lange Rede von Lionel Messi nach dem Abpfiff

Die besten Bilder von Lionel Messis Abschied

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Die besten Bilder von Lionel Messis Abschied

Der argentinische Captain konnte die Emotionen nicht mehr zurückhalten.
quelle: keystone / gustavo garello
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Hier ein Küsschen, da ein Küsschen: Der Fussball-Star Lionel Messi hat seinen Schulschatz Antonella Roccuzzo geheiratet.
quelle: ap/ap / victor r. caivano
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