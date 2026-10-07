Gracias, Leo: Argentinien hat sich gestern Abend von Lionel Messi verabschiedet. Bild: keystone

«Der traurigste Tag meiner Karriere» – so tränenreich verlief der Messi-Abschied

Lionel Messi hat Abschied genommen: Beim 3:0-Sieg von Argentinien gegen Benin trifft er per Elfmeter, liefert zwei Assists und verabschiedet sich unter Tränen von den argentinischen Fans. Nach 208 Länderspielen und über 20 Jahren ist Schluss im Nationaltrikot.

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Der emotionale Abend im Estadio Monumental begann für Lionel Messi schon lange vor dem Spiel. Schon auf dem Weg vom Trainingszentrum Ezeiza brachte ihn das Fanspalier am Strassenrand im Mannschaftsbus zum Weinen.

🚨 LEO MESSI CRYING IN THE BUS 😭 https://t.co/4VAObDR2Nw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026

Im Stadion umarmte er vor dem Aufwärmen seinen Fitnesscoach und lief danach mit seinen drei Söhnen auf den Rasen. Auch da war die Augen leicht angefeuchtet.

Lionel Messi mit seinen drei Söhnen bei der argentinischen Nationalhymne. Bild: keystone

Bei der Hymne kämpfte der 39-Jährige dann erneut mit den Tränen.

#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 Benín 🇧🇯 🥹 Momentos que no vamos a olvidar 📍 Estadio Monumental https://t.co/JgyKVqxYka — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

Messi assistiert und trifft zum letzten Mal

Nach einem torlosen ersten Durchgang gegen Benin brachte Nicolas Otamendi die Argentinier nach Messis Vorarbeit in Führung. Für den Verteidiger war es ebenfalls der Abschied, er war nach dem WM-Final eigentlich schon zurückgetreten und für diese Partie noch einmal nominiert worden. Ein paar Minuten später erhöhte Nico Paz, wieder nach einem Pass von Messi. In der 71. Minute verwandelte der Captain selbst einen Elfmeter zum 3:0.

🚨 IT DOESN’T GET BETTER THAN THIS 🤩 The perfect angle of Lionel Messi goal for Argentina against Benin 🐐🔥 https://t.co/4UouCrHh2M — Football on Predict (@FConPredict) October 7, 2026

Schon in der 10. Minute war die Partie für eine Ehrung unterbrochen worden. Das Stadion applaudierte, die Sprecherin dankte dem Captain und Messi wurde von Mitspielern und auch von den Spielern aus Benin umarmt.

⏰ 10' Minuto de ovación para Lionel Messi. https://t.co/NXDLlzuP1a — FUTV (@FUTVCR) October 6, 2026

«Der traurigste Tag meiner Karriere»

Nach dem Schlusspfiff gab es eine Drohnenshow und ein Feuerwerk, dann griff Messi auf dem Rasen zum Mikrofon.

The full farewell post match.. They indeed honoured him. https://t.co/2NN0qYHOXn — Santi (@PeakSxnti) October 7, 2026 Die grosse Drohnenshow.

Sein erster Gedanke gelte seinem Vater, sagte er. Auch in den schlimmsten Phasen habe er nie aufgehört zu kämpfen. Seinen Mitspielern dankte er dafür, dass sie ihm den Kindheitstraum vom WM-Titel ermöglicht hatten. Weiter meinte er: «Nicht mehr hierherzukommen und nicht mehr für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen, wird sehr wehtun. Wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten mein ganzes Leben lang hier bleiben, denn für Argentinien zu spielen, ist das Schönste, was es gibt»

Heute erlebe er den traurigsten Tag seiner Karriere, aber er bleibe der Nationalmannschaft verbunden, künftig von der Tribüne aus. Seine Rede schloss er folgendermassen: «Ich möchte euch nur sagen, dass ich euch liebe und vermissen werde», sagte Messi. «Ich bin stolz darauf, Argentinier zu sein und diesen Traum gemeinsam mit euch allen verwirklicht zu haben. Vielen, vielen Dank.»

«Ich möchte euch nur sagen, dass ich euch liebe und vermissen werde.» Lionel Messi

Die lange Rede von Lionel Messi nach dem Abpfiff

🇦🇷 | La gran despedida final de Lionel Messi y el adiós a la selección argentina. "Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera: despedirme de la selección. Ahora me toca acompañar. Los quiero, agradezco a Dios y estoy orgulloso de ser Argentino." https://t.co/NhZbyH4uTb — Mia 🍋 (@Mialygosa) October 7, 2026