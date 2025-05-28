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Cristiano Ronaldo an der Klub-WM? Diese Teams wollen ihn (angeblich)

AFC Champions League Elite Jeddah, Saudi Arabia: April 26, AFC Champions League Elite Quarter Finals - Cristiano Ronaldo celebrates his goal in Yokohama F. Marinos vs Al Nassr at Prince Abdullah al-Fa ...
Auch als 40-Jähriger immer noch eine Nummer, die zieht: Cristiano Ronaldo.Bild: www.imago-images.de

Nach Messi auch Ronaldo an der Klub-WM? Diese Teams wollen ihn (angeblich)

Spielt Cristiano Ronaldo im Juni an der Klub-WM? Der Portugiese will Al-Nassr offenbar verlassen und nun soll er das Turnier von FIFA-Boss Gianni Infantino veredeln. Der rechnet schon mit ihm.
28.05.2025, 15:0221.07.2026, 08:23
Ralf Meile
Ralf Meile

«Dieses Kapitel ist abgeschlossen.» In kurzen Sätzen meldete sich Cristiano Ronaldo am Dienstag von Al-Nassr ab. «Die Geschichte? Geht weiter», schrieb der 40-jährige Portugiese – und er heizte damit die Gerüchteküche an.

In rund zwei Wochen, am 15. Juni, beginnt in den USA die erste Klub-WM des Weltverbands FIFA mit 32 Mannschaften. Ronaldo hat es allem Anschein nach ins Auge gefasst, dort teilzunehmen. Dazu benötigt es jedoch einen Blitz-Transfer, denn mit seinem saudischen Arbeitgeber Al-Nassr schaffte er die Qualifikation für das Turnier nicht.

Infantino: «Gibt einige Gespräche»

Nur zu gerne hätte FIFA-Präsident Gianni Infantino den ehemaligen Weltfussballer als weiteres Aushängeschild seines Prestigeprojekts dabei. Bei einem Treffen mit dem Influencer IShowSpeed deutete er dem hibbeligen CR7-Ultra an: «Ronaldo könnte bei der Klub-WM spielen. Es gibt Gespräche mit einigen Klubs. Wer weiss, wer weiss …»

Doch wo ist ein Plätzchen für Cristiano Ronaldo? Und wo ist das Geld, das für dieses Engagement nötig ist?

Weiterhin in Saudi-Arabien?

Natürlich bei den Scheichs. Angeblich befindet sich mit Al-Hilal ein anderer saudischer Klub bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Ronaldo-Clan. Praktischerweise gehören sowohl Al-Nassr wie auch Al-Hilal dem saudischen Staatsfonds – Transferverhandlungen wären wohl so langwierig wie zwischen Red Bull Salzburg und RB Leipzig. Sollte der Deal zustande kommen, käme es gleich im ersten Gruppenspiel zum Duell mit Ronaldos früherer Liebe Real Madrid.

Football - 2021 / 2022 Premier League - Manchester United, ManU vs Chelsea - Old Trafford - Thursday 29th April 2022 Christian Pulisic of Chelsea is chased through midfield by Cristiano Ronaldo of Man ...
Spielt Ronaldo bald im Chelsea-Blau?Bild: www.imago-images.de

Die englische «Sun» wirft Chelsea in den Ring. Die Londoner hätten dringenden Bedarf nach einem Stürmer und sie hätten 2022, nach Ronaldos Abgang bei Manchester United, schon einmal beim Portugiesen angeklopft.

Interesse aus Brasilien

Im Gespräch ist auch ein Wechsel zu einem brasilianischen Klub. Flamengo hat sich bereits entschieden: Dort ist Ronaldo laut «A Bola» kein Thema. Doch Botafogo soll ihm ein Angebot gemacht haben, will ein brasilianischer Journalist wissen. Der Klub gehört dem Geschäftsmann John Textor, der unter anderem auch Olympique Lyon besitzt und Miteigentümer von Crystal Palace ist. Textor soll Ronaldo angeboten haben, bei seiner Eagle Football Group einzusteigen.

Was am Gerücht über einen Wechsel zu Palmeiras dran ist? Es weckt jedenfalls die Vorfreude auf das Duell zweier Legenden: Palmeiras trifft an der Klub-WM auf Inter Miami mit Lionel Messi. Vielleicht kommt es sogar zur Vereinigung der beiden Superstars, wenn David Beckham und Co. tief ins Portemonnaie greifen und nebst Weltmeister Messi auch seinen ewigen Rivalen Ronaldo verpflichten. Nichts ist unmöglich. Das gilt genauso für eine Rückkehr zu Real Madrid, über die ebenfalls diskutiert wird.

FC Barcelona Barca s Argentine forward Lionel Messi L stands next to Real Madrid s Portuguese forward Cristiano Ronaldo during the Spanish Primera Division League s soccer match between Real Madrid an ...
Ein letzter Tanz? Hätte schon was.Bild: www.imago-images.de

Aussenseiter träumen vom grossen Transfer-Coup

Es gibt indes auch Meldungen über einen Transfer zu zwei Klubs, die nicht auf der ganz grossen Bühne spielen. Der eine ist Wydad Casablanca. Ex-Nationalspieler Nouredinne Amrabat bestätigte gegenüber der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»: «Der Präsident ist sehr ehrgeizig und führt derzeit Gespräche mit mehreren sehr grossen Namen. Es ist wahr, dass Cristiano unter ihnen ist.»

Der andere Name eines Aussenseiters auf der Liste möglicher Transferziele kommt aus Mexiko. Bei CF Monterrey könnte Ronaldo wieder an der Seite von Sergio Ramos spielen, mit dem er bei Real Madrid unzählige Erfolge feierte. Ob die Freundschaft der beiden stark genug ist, um CR7 nach Monterrey zu bringen?

Bislang gibt es nichts als Gerüchte, deren Wahrheitsgehalt schwierig bis unmöglich zu beziffern ist. Ob Ronaldo tatsächlich noch einmal auf der ganz grossen Bühne auftaucht – oder ob alles nur heisse Luft war –, zeigt sich spätestens ab dem 1. Juni. Dann öffnet ein spezielles Transferfenster, das es den Teilnehmern der Klub-WM ermöglicht, ihr Kader rechtzeitig vor dem Turnier aufzustocken.

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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
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Die Karriere von Cristiano Ronaldo
2002 stieg Cristiano Ronaldo als 17-Jähriger in den Profifussball ein. In seiner ersten Saison bei Sporting Lissabon erzielte er in 25 Spielen drei Treffer und machte die Scouts aus England aufmerksam. Am Ende der Spielzeit wechselte er zu Manchester United.
quelle: epa lusa / andre kosters
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13 Kommentare
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Rikki-Tiki-Tavi
28.05.2025 16:36registriert April 2020
Neulich sagte Totti nach einem Padel-Spiel, dass er sich auch noch fit genug für ein paar Fussbalspiele fühlt. Und möglicherweise liesse sich auch Ronaldinho dazu hinreissen, nochmals ein paar Zaubertricks auf den Rasen zu zaubern. Und Ronaldo "der Echte" wäre sicherlich auch für ein paar Spässchen auf dem Fussballplatz zu haben.
Diese "WM" verkommt so langsam wirklich zum Zirkus. Aber ja klar, Messi und Cristiano Ronaldo würden sicher die Kassen noch lauter klingeln lassen.
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Maurmer
28.05.2025 20:46registriert Juni 2021
Mir fehlt bei der Umfrage der Punkt “in den Ruhestand”.

Er hätte vor 2-3 Jahren ciao sagen sollen und wäre als ein ganz Großer gegangen. Jetzt ist er ein Schatten seiner selbst und kommt als geldgeiler Schnösel mit einem Ego , das 10x größer ist als seine Leistung rüber.

Einfach nur schade.
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