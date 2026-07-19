Trump sitzt hinter kugelsicherem Glas und wird ausgebuht
Beim WM-Finale sitzt der US-Präsident Seite an Seite mit FIFA-Boss Gianni Infantino in der exklusiven VIP-Loge. Sicher abgeschirmt hinter dickem Sicherheitsglas, schien Trump zunächst die Kulisse zu geniessen. Doch als sein Gesicht auf den riesigen Videowänden des Stadions eingeblendet wird, ist es vorbei mit der präsidialen Harmonie.
The boos heard round the world.— Cuckturd (@CattardSlim) July 19, 2026
83,000 World Cup fans just booed the shit out of Trump.
The whole world hates him. https://t.co/q6d4lZtYQ6
83'000 WM-Fans buhen Trump aus
Ein gellendes Pfeifkonzert fegt durch die Arena. 83'000 Fussballfans lassen ihrer Frustration freien Lauf und buhen Trump gnadenlos aus. Da hilft auch das schützende Panzerglas nichts mehr: Die Message der Fans geht glatt durch die Scheibe. Infantino, ohnehin krisenerprobt im kollektiven Ausbuhen, versuchte gute Miene zum bösen Spiel zu machen, während Trump bemüht in die Kameras lächelt. (mke)
Trumps erstes WM-Spiel im Stadion
Besonders bitter für den US-Präsidenten: Es ist das erste WM-Spiel, das Trump live im Stadion besucht. Diese Premiere hatte er sich wohl anders vorgestellt. (mke)
Incoming ! #fifaworldcup @FIFAcom pic.twitter.com/NKdfjiANC5— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 19, 2026
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