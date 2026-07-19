Donald Trump und Gianni Infantino hinter Panzerglas. Bild: x.com/CattardSlim

Trump sitzt hinter kugelsicherem Glas und wird ausgebuht

Es hätten Bilder für die Ewigkeit werden sollen – zumindest wenn es nach Donald Trump gegangen wäre. Stattdessen gab es die Quittung von den Rängen, und zwar in ohrenbetäubender Lautstärke.

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Beim WM-Finale sitzt der US-Präsident Seite an Seite mit FIFA-Boss Gianni Infantino in der exklusiven VIP-Loge. Sicher abgeschirmt hinter dickem Sicherheitsglas, schien Trump zunächst die Kulisse zu geniessen. Doch als sein Gesicht auf den riesigen Videowänden des Stadions eingeblendet wird, ist es vorbei mit der präsidialen Harmonie.

83'000 WM-Fans buhen Trump aus

Ein gellendes Pfeifkonzert fegt durch die Arena. 83'000 Fussballfans lassen ihrer Frustration freien Lauf und buhen Trump gnadenlos aus. Da hilft auch das schützende Panzerglas nichts mehr: Die Message der Fans geht glatt durch die Scheibe. Infantino, ohnehin krisenerprobt im kollektiven Ausbuhen, versuchte gute Miene zum bösen Spiel zu machen, während Trump bemüht in die Kameras lächelt. (mke)

Trumps erstes WM-Spiel im Stadion

Besonders bitter für den US-Präsidenten: Es ist das erste WM-Spiel, das Trump live im Stadion besucht. Diese Premiere hatte er sich wohl anders vorgestellt. (mke)