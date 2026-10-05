Jorge Jesus ist offen für eine Ronaldo Rückkehr bei Portugals nächstem Zusammenzug. Bild: IMAGO/HMB-Media

Portugals Trainer Jesus offen für Ronaldo-Rückkehr: «Es war ein Missverständnis»

Auch ohne Cristiano Ronaldo bleibt Portugal in der Nations League makellos. Trainer Jorge Jesus lässt dem Superstar die Tür für eine Rückkehr offen und spricht von einem Missverständnis.

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Nach der vorzeitigen Qualifikation für den Viertelfinal der Nations League hat sich Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus offen für die Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo gezeigt. Jesus sagte nach dem 2:1-Erfolg gegen Norwegen in Porto: «Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung – sofern er bei Al-Nassr spielt – ein Kandidat für den Kader. Wenn er zurückkehren will, wird er zurückkehren.»

Portugals Rekordspieler und -torschütze hatte die Nationalmannschaft unter der Woche verlassen, nachdem er beim 2:1 im Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden und für das folgende Spiel in Dänemark nicht für die Startelf vorgesehen war.

Der 72 Jahre alte Jorge Jesus, der Ronaldo in der vorigen Saison bei Al-Nassr in Saudi-Arabien trainiert und den Klub zum Meistertitel geführt hatte, sprach von einem Missverständnis, das leicht zu klären sei. Der Entscheid über eine Rückkehr Ronaldos im November würde nicht allein bei ihm liegen. «Ich weiss nicht, was passieren wird. Cris ist derjenige, der entscheiden wird.»

Auch Portugals Verbandspräsident Pedro Proenca kündigte an, zwischen Ronaldo und Jesus zu vermitteln. «Jetzt, da diese vier Spiele vorbei sind, werden wir alle die Zeit und Ruhe haben, uns hinzusetzen und ein Missverständnis zu lösen.» Bislang bestritt der 41-jährige Ronaldo für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte – beides Rekordmarken im internationalen Fussball. (abu/sda/dpa)