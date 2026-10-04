Auch Joker Said El Mala konnte nichts daran ändern: Deutschland bleibt in Griechenland ohne Tor. Bild: www.imago-images.de

Griechen ärgern Deutschland erneut – Portugal gewinnt auch 3. Spiel ohne Ronaldo

Viertes Spiel, zum dritten Mal kein Sieg: Deutschland benötigt unter Trainer Jürgen Klopp weiter Anlaufzeit. Trotz ordentlicher Leistung muss sich die DFB-Elf in der Nations League bei Griechenland mit einem torlosen Remis begnügen. Portugal gewinnt ohne Cristiano Ronaldo hingegen zum dritten Mal in Folge.

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Griechenland – Deutschland 0:0

Die Deutschen dominierten das Spiel in Saloniki und wussten auch offensiv zu gefallen, ein Tor wollte jedoch wie schon beim 0:1 im ersten Duell vor einer Woche in Augsburg nicht gelingen. Zwar war Jonathan Burkardt nach einer halben Stunde erfolgreich, wegen eines Handspiels in der Entstehung wurde der Treffer aber zurückgenommen. Ansonsten wussten die Deutschen ihre Chancen nicht zu nutzen.



Damit steht nach vier Partien unter Jürgen Klopp eine ernüchternde Bilanz zu Buche: Deutschland holte nur einen Sieg und geht mit fünf Punkten nur als Gruppendritter in die zwei Spiele im November. Um die Viertelfinals der Nations League zu erreichen, müsste Deutschland noch an Griechenland oder den Niederlanden vorbeiziehen.

Jürgen Klopp startet mit Deutschland nicht wie erwünscht. Bild: www.imago-images.de

Griechenland - Deutschland 0:0.

Saloniki. SR Rumsas (LTU).

Niederlande – Serbien 2:1

Die Niederländer von Trainer Xavi setzten sich gegen Serbien dank eines Tors von Joshua Zirkzee in der 72. Minute durch. Den Führungstreffer von Teun Koopmeiners in der ersten Halbzeit hatte Mihajlo Cvetkovic in der ersten Halbzeit noch schnell wieder ausgeglichen. Serbien bleibt damit weiterhin punktlos.

Matchwinner Joshua Zirkzee. Bild: keystone

Niederlande - Serbien 2:1 (1:1).

Eindhoven. SR Turpin (FRA).

Tore: 31. Koopmeiners 1:0. 35. Cvetkovic 1:1. 72. Zirkzee 2:1.

Portugal – Norwegen 2:1

Portugal löste mit dem vierten Sieg frühzeitig das Viertelfinal-Ticket. Gegen Norwegen sorgten João Cancelo und Gonçalo Ramos nach dem Führungstreffer der Gäste für die Wende und damit den dritten Sieg in Serie ohne Cristiano Ronaldo. Der 41-jährige Superstar blieb im Hinspiel in Oslo 90 Minuten auf der Bank und reiste in der Folge nach einem Streit mit Trainer Jorge Jesus ab. Danach bezwang Portugal bereits Dänemark und nun erneut Norwegen.

In der Schlussphase mussten die Portugiesen noch einige Minuten in Unterzahl überstehen. So sah Francisco Conceição in der 86. Minute gleich zweimal Gelb. Der 23-jährige Juventus-Profi wurde erst für Meckern verwarnt, worauf er mit einem ironischen Daumen nach oben reagierte und des Feldes verwiesen wurde.

Portugal - Norwegen 2:1 (1:1 ).

Porto. SR Mariani (ITA).

Tore: 36. Ajer 0:1. 38. Cancelo 1:1. 79. Ramos 2:1.

Bemerkungen: Portugal ohne Ronaldo (abgereist). 86. Gelb-Rote Karte gegen Conceição (Portugal).

Wales – Dänemark 0:1

Im Parallelspiel der Gruppe 4 setzte sich Dänemark in Wales durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Rasmus Höjlund durch einen Penalty in der 75. Minute. Damit bleiben die Dänen auf dem zweiten Platz, während Wales punktgleich mit dem Tabellenletzten Norwegen auf Platz drei steht.

Die Dänen feiern ihren Siegtorschützen Rasmus Höjlund (m.). Bild: www.imago-images.de

Wales - Dänemark 0:1 (0:0).

Cardiff. SR Peljto (BIH).

Tor: 73. Höjlund (Penalty) 0:1.

Kosovo – Österreich 1:1

In der Liga B wendete Österreich die erste Niederlage gerade noch ab. Die Auswahl von Trainer Ralf Rangnick erkämpfte sich auswärts im Kosovo ein 1:1.

Christoph Lang glich am Sonntag in Pristina in der 85. Minute für die Gäste aus. Eine Viertelstunde davor hatte Fisnik Asllani die Kosovaren nach starker Vorarbeit des gross aufspielenden Ex-Baslers Edon Zhegrova in Führung gebracht. Damit geht Österreich ungeschlagen mit drei Punkten Vorsprung in die letzten zwei Spiele.

Christoph Lang (m.) rettete seinem Team spät einen Punkt. Bild: keystone

Irland – Israel 1:1

Das politisch aufgeladene Duell zwischen Irland und Israel, das im serbischen Backa Topola stattfand, ging 1:1 aus. Am Tag vor dem Spiel war es an der Medienkonferenz noch zu einem Eklat gekommen. Weil ein israelischer Journalist sagte, irische Spieler hätten israelische Nationalspieler als «Affen» bezeichnet, beendete der irische Kommunikationschef Kieran Crowley nach einem Wortwechsel mit israelischen Reportern die Gesprächsrunde. «Das ist völlig unwahr», sagte Crowley. (nih/sda)

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