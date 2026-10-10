Der FC Lugano führt die Super-League-Tabelle an und möchte die Siegesserie zuhause weiterführen. Bild: keystone

Neue Trainer, alte Sorgen – was dich in der Super League nach der Nati-Pause erwartet

Nach drei Wochen Nati-Pause geht die Super League weiter. Tabellenführer Lugano will gegen Luzern seine Heimstärke bestätigen, YB ist noch ungeschlagen, und bei GC und Basel stehen neue Trainer an der Seitenlinie.

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Nach der Nati-Pause kehrt die Super League mit zwei Trainerdebüts zurück: Die Grasshoppers treffen mit Olaf Janssen auf die bisher ungeschlagenen Young Boys, Basel bestreitet unter Slavisa Jokanovic das Auswärtsspiel in Vaduz. Tabellenführer Lugano empfängt Luzern.

Neuer Trainer, neue Hoffnung bei GC

Olaf Janssen, der gestern seinen 60. Geburtstag feierte, bestreitet am Sonntag zuhause gegen die Young Boys sein erstes Spiel als neuer GC‑Trainer. Er übernimmt ein Team, das nach neun Spielen nur acht Punkte hat und Platz 10 belegt. Zeidler musste nach zehn Gegentoren in zwei Spielen gehen. In Deutschland gilt der Trainer als Entdecker von Said El Mala, der in der Nations League für Deutschland unter Jürgen Klopp sein Länderspieldebüt gab.

Olaf Janssen hat mit GC eine schwierige Aufgabe vor sich. Bild: keystone

In der Nati-Pause hatten zudem zwei Spieler jeweils etwas zu feiern: Stürmer Youngjun Lee gewann mit Südkoreas U23 die Goldmedaille an den Asian Games. Mittelfeldspieler Imourane Hassane durfte mit Benin ausgerechnet Lionel Messis letztes Länderspiel gegen Argentinien bestreiten.

YB auf der anderen Seite hat in neun Spielen fünf Siege und vier Unentschieden herausgespielt und ist mit 31 Toren die gefährlichste Mannschaft der Liga. Samuel Essende allein traf zehnmal und führt damit die Torjägerliste an – im Monat September wurde er ausserdem zum besten Spieler der Super League gewählt. Nun wartet GC mit einem Trainer, der keine Zeit zum Eingewöhnen hat und Punkte einfahren muss. Für die Zürcher wird das Duell besonders schwierig: Sie stellen die schwächste Verteidigung der Liga.

Samuel Essende führt die Torjägerliste an. Bild: keystone

Lugano vor der nächsten Heimprüfung

Luzern ist am Samstag zu Gast beim Tabellenführer. Lugano hat nach neun Runden 25 Punkte und damit sechs Punkte Vorsprung vor den Young Boys und Sion. Die Heimbilanz der Tessiner ist beinahe makellos: In acht Heimspielen (Conference League und Super League) gab es sieben Siege und ein Unentschieden. Dazu kommt auch noch ein Sieg im Cup in der eigenen Arena. Setzt sich die Serie fort?

In der neuen AIL-Arena blieben die Tessiner bisher ungeschlagen. Bild: keystone

Luzern hofft indes, mit der Rückkehr von Captain Pius Dorn wieder etwas defensive Stabilität zu finden. Der 30-Jährige fehlte während sechs Wochen wegen einer Verletzung am Fuss.

Pius Dorn wird voraussichtlich gegen Lugano nach einer Verletzungspause wieder in der Startelf stehen. Bild: keystone

Lausanne sucht Befreiungsschlag mit Erfahrung

Das Schlusslicht Lausanne-Sport hat erst sieben Tore erzielt. Dazu fällt Mittelfeldspieler Koba Koindredi nach einem Kreuzbandriss in der Pause rund neun Monate aus. Als Ersatz kommt der Franzose Alexis Blin, der in der Ligue 1 und der Serie A gespielt hat und Trainer Luka Elsner aus Amiens kennt. Sein erster Test ist das Spiel beim FC St.Gallen.

Rhone-Derby und Bruderduell

In Genf steht für Servette und Sion ein wichtiges Derby an. Die Sittener liegen mit 19 Punkten punktgleich mit den Young Boys auf dem zweiten Platz, Servette hat erst 10 Punkte und liegt im unteren Teil der Tabelle auf dem achten Platz. Die Walliser haben ihre Nationalspieler zurück und wollen eine Serie beenden: In den letzten zwölf Super-League-Duellen mit den Genfern gab es für sie nämlich keinen Sieg.

Mit Boteli hat der FC Sion einen gefährlichen Knipser – kann er die sieglose Serie gegen Servette beenden? Bild: keystone

In Zürich wird das Duell zwischen dem FCZ und dem FC Thun besonders für Nils und Miguel Reichmuth eine spezielle Partie. Nils ist fix gesetzt beim FC Thun und sein jüngerer Bruder Miguel hat sich beim FCZ als Stammspieler etabliert. Schon im vergangenen Dezember trafen sie aufeinander, standen damals aber nur neun Minuten gemeinsam auf dem Platz. Die letzte Begegnung der beiden Teams ging an den FCZ. Der steht seit drei Spielen ohne Niederlage mit elf Punkten auf dem siebten Platz. Meister Thun hat dagegen nach neun Runden zehn Punkte und verweilt auf dem neunten Rang.

Aufsteiger trifft auf Lichtsteiner-Nachfolger

Aufsteiger Vaduz hat erst zwei Spiele gewonnen, aber den besten Vorlagengeber der Liga: Lutfi Dalipi mit acht Assists. Der 20-Jährige ist von YB ausgeliehen und trotz schlechter Teambilanz überzeugt der junge Schweizer, welcher auch den portugiesischen Pass besitzt.

Lutfi Dalipi führt die Liste als bester Assistgeber der Super League an. Bild: keystone

Gegner Basel bestreitet das erste Pflichtspiel unter Slavisa Jokanovic. Das Testspiel zuvor ging mit 3:7 gegen Winterthur verloren und der neue Trainer war von der Leistung der Basler schockiert. Ein Sieg wäre für Basel mehr als drei Punkte und für den neuen Trainer ein Muss.