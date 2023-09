Servette möchte die Meisterparty gerne wiederholen. Bild: keystone

Das Fundament für Servettes Titelverteidigung ist gebaut

Sportchef Marc Gautschi hat alles vorgekehrt, um den Titel zu verteidigen. Und doch wird im nächsten Frühjahr Servettes Glück am Ende des Tages an einem einzigen Spieler hängen: an Robert Mayer.

Klaus Zaugg Folge mir

In diesem Jahrhundert haben nur drei Teams den Titel verteidigt: 2001 die ZSC Lions, 2017 der SC Bern und 2022 der EV Zug. Wie stehen Servettes Chancen auf ein «Nachladen»? Sie stehen sehr gut.

Mit Verteidiger Henrik Tömmernes hat der Meister zwar den wirkungsvollsten Feldspieler der Liga und mit Linus Omark einen der spektakulärsten Stürmer ausserhalb der NHL verloren. Aber mit Sakari Manninen und Theodor Lennström sind diese Abgänge beinahe kompensiert worden. Also kein Problem. Im Gegenteil: Wechsel auf Schlüsselpositionen können gegen den «Meisterblues» helfen.

Ohnehin ist Servettes Glück nicht von den Ausländern abhängig ist. Das mag auf den ersten Blick absurd tönen: Genfs Ausländer machten im Titelkampf die Differenz. Sie waren die Väter des Titels. Und sie gehören auch in der neuen Saison zu den Besten der Liga. Aber durch die lange Saison getragen wurde die Meistermannschaft von Schweizern und das wird auch mittelfristig so bleiben: Bis auf Robert Mayer (Vertrag bis Ende Saison) stehen sämtliche helvetischen Leistungsträger mindestens bis 2025 unter Vertrag. Simon Le Coultre, Noah Rod sowie Marco Miranda unterschrieben sogar bis 2027 und Leitwolf Tanner Richards Kontrakt ist bis 2028 prolongiert worden.

Servettes wichtigster Einzelspieler ist Goalie Robert Mayer. Bild: keystone

Auf dem einheimischen und nicht auf dem Transfer-Weltmarkt wird eine Dynastie gebaut: Schweizer Spieler, die ein Meisterteam zu tragen vermögen, sind rar, schwierig zu bekommen und teuer. Meisterliche Ausländer hingegen findet ein tüchtiger Sportchef jedes Jahr. Kommt dazu: Statistisch hat Servette mit einem Durchschnittsalter von 29,56 Jahren das älteste Team der Liga. Aber es sind die ausländischen Leitwölfe, die den Durchschnitt heben. Nur Theodor Lennström (29) ist noch nicht 30 oder älter.

Aber auf den zweiten Blick zeigt sich: Die Schweizer Spieler, die das Fundament des Teams bilden, sind fast ausnahmslos noch im besten Alter. Marc Gautschi hat also alles für eine Titelverteidigung und für eine lange Dominanz vorgekehrt. Und es ist ein Schweizer, der auch in der neuen Saison die alles entscheidende Rolle spielen wird: Nur wenn Robert Mayer das letztjährige Niveau halten kann, wird Servette erneut Meister. Der klügste Sportchef, volle Geldspeicher, die besten ausländischen und einheimischen Feldspieler nützen nämlich nichts, wenn der Goalie nicht meisterlich hält. Da dürfen wir sogar kalauern: «Ohne Mayer keine Meisterfayer.» Nationaltrainer Patrick Fischer wird dieser Torhüter-Analyse zustimmen und melancholisch mitkalauern: «Mit Mayer keine WM-Medaillenfayer.»

Der Trainer

Nach Lars Leuenberger und Arno Del Curto ist Jan Cadieux erst der dritte eidgenössische Trainer, der seit Einführung der Playoffs (1986) den Titel geholt hat. Kent Ruhnke ist ein eingebürgerter Kanadier und Hans Kossmann ein in Nordamerika aufgewachsener Doppelbürger.

Als Schweizer Trainer Schweizer Meister geworden: Jan Cadieux Bild: fxp-fr-sda-rtp

Jan Cadieux ist der in der Schweiz geborene Sohn der eingebürgerten kanadischen Trainerlegende Paul-André Cadieux. Er war als Spieler mit Lugano Meister (2003) und mit Gottéron im Final (2013). Ab 2014 hat er sich in der Juniorenabteilung bei Gottéron und ab 2017 als Cheftrainer bei den Rockets bewährt. 2019 ist er nach Genf gekommen und am 10. November 2021 nach der Entlassung von Patrick Emond vom Assistenten zum Chef befördert worden.

Er hat letzte Saison alles richtig gemacht. Er ist nie in die Ego-Falle getappt. Er hat mit staatsmännischer Zurückhaltung die Egos seiner Schlüsselspieler – ein Meisterteam hat viele grosse Egos – gemanagt und sich nie in den Vordergrund gestellt. Auch Teemu Hartikainen liess er auf und neben dem Eis seine Freiheiten und die Spieler haben ihm die Grosszügigkeit mit Leistung gedankt.

Das gilt auch für den Goalie: Es war ein enormes Risiko, auf Robert Mayer als Nummer 1 zu setzen, aber Jan Cadieux hat das Wesen seines Goalies richtig eingeschätzt. Der ebenso zurückhaltende schwedische Defensiv-Ingenieur Rikard Franzén (ehemals Cheftrainer der SCL Tigers) ist als Assistent die perfekte Ergänzung für Jan Cadieux. Die Entlassungsgefahr ist minimal. Aber eine hundertprozentige Jobsicherheit gibt es im Trainergeschäft nie.

Die Stärken und Schwächen

Theodor Lennström ist fast so gut wie Henrik Tömmernes und Sakari Manninen jünger und besser als Linus Omark – nach wie vor über alle Positionen wahrscheinlich die besten ausländischen Feldspieler der Liga. Die Zusatzbelastung durch die Champions Hockey League kostet viel Energie, der Meisterblues kann hartnäckig sein und 13 Spiele sind 30 Jahre alt oder älter.

Kann Theodor Lennström Henrik Tömmernes ersetzen? Bild: keystone

Trainer Jan Cadieux und sein Sportchef Marc Gautschi haben die Sensibilität, um die vielen grossen Egos zu managen. Robert Mayer kann Servette wieder zum Titel hexen – aber er kann auch der Grund für Sorgen schon während der Qualifikation sein.

Servette begeistert mit Tempo und spielerischen Mitteln und ist dazu in der Lage, die spielerische Brillanz zu verteidigen und notfalls zu rumpeln: Letzte Saison in der Qualifikation das drittböseste in den Playoffs das böseste Team und im Final sogar fast doppelt so böse wie Biel. So gut Theodor Lennström auch sein mag: die alles überragende Spielintelligenz von Henrik Tömmernes ist nicht zu ersetzen. Es bleibt die bange Frage: Ist Servette ohne Henrik Tömmernes immer noch ein meisterliches Servette?

Die Prognose

Servette ist bei weitem gut genug, um die Qualifikation zu dominieren. Aber ist das überhaupt notwendig? Nein, es ist für eine Titelverteidigung nicht notwendig. Die Wahrscheinlichkeit ist recht gross, dass sich im Herbst und Frühwinter eine gewisse meisterliche Genügsamkeit einstellt, die ab und an einen Punkt kostet wird.

Es wäre eine Torheit sondergleichen, die graubärtigen Schlüsselspieler schon im Oktober, November und Dezember zu forcieren, um an einem grauen Werktag eine Wende gegen Gottéron oder Langnau zu erzwingen. Trainer Jan Cadieux kann sich auf eine starke Kerngruppe in der Kabine verlassen, die dafür besorgt sein wird, dass kein «Larifari-Betrieb» einkehrt und die Mannschaft bereit sein wird, wenn es wirklich zählt. Die Mannschaft wird so gut gecoacht und hat seine so hoch entwickelte Leistungskultur, dass sie sich eine gewisse meisterliche Gelassenheit erlauben darf.

Prognose: Platz 3

Der Spielplan

