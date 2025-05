Yann Sommer zeigte im Champions-League-Halbfinal einen grossartigen Reflex. Bild: keystone

Best-Player Sommer: Diese irre Parade von unserem Ex-Nati-Goalie musst du gesehen haben

Yann Sommer liefert im Champions-League-Halbfinal vielleicht bereits die Parade des Jahres ab. Der Torhüter der Mailänder war vermeintlich schon geschlagen, aber reagierte Weltklasse. Auch in der Verlängerung zeigte Sommer weitere Big-Saves.

Beim Stand von 2:1 für Inter Mailand im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Barcelona kommen die Katalanen zu einer riesigen Chance. Nach einem eigenen Eckball laufen die Mailänder in einen Konter. Plötzlich sind die Spanier in Überzahl und ziehen in Richtung Tor der Nerazzurri, in welchem Yann Sommer steht.

Gerard Martin legt den Ball quer zu Eric Garcia, dieser könnte innert weniger Minuten einen Doppelpack schnüren – doch aus kürzester Entfernung scheitert der Spanier am hervorragend reagierenden Schweizer Schlussmann.

Riesige Parade von Yann Sommer. Video: SRF

Nur kurze Zeit später ist Sommer allerdings geschlagen und Dani Olmo gelingt für Barcelona der Ausgleich. Den langjährigen Schweizer Nati-Keeper traf dabei keine Schuld. Einige Minuten später kann sich der 94-fache Natispieler dann erneut auszeichnen und einen Weitschuss von Youngster Lamine Yamal parieren.

Im San Siro kommt es, nachdem beide Teams ein weiteres Mal getroffen haben, zur Verlängerung. In dieser trifft Davide Frattesi für Inter Mailand zum Sieg. Doch auch Sommer zeigt noch einige weitere starke Paraden und trägt so seinen Teil zur Finalqualifikation bei. Besonders jene kurz vor dem Ende der Verlängerung gegen Superstar Yamal kann sich erneut sehen lassen.

So verhindert Sommer das Elfmeterschiesen. Video: SRF

Nach dem Spiel wurde der Schweizer – trotz dreier Gegentore völlig zurecht – zum besten Spieler des Spiels gewählt. Auch die Experten von Blue kamen nicht mehr aus dem Schwärmen. «Die Parade in der Verlängerung ist eine der Besten, die ich jemals in einem Halbfinal gesehen habe», sagt beispielsweise Marco Streller.

Sommer nach der gelungenen Qualifikation mit Tränen in den Augen. Bild: keystone

Sommer selbst hat nach dem Spiel Tränen in den Augen. Mehrere Mitspieler gehen nach der gelungenen Finalqualifikation direkt zu ihrem Torhüter. Auch sie wissen genau, bei wem sie sich nach diesen grandiosen Paraden bedanken müssen.

Im Finale trifft Inter Mailand entweder auf Paris Saint-Germain oder Arsenal. PSG konnte das Hinspiel vor einer Woche in London mit 1:0 gewinnen. (riz)