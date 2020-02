Sport

Populärste Sportteams Europas: Diese Vereine werden am meisten gegoogelt



Diese Karte zeigt ganz schön, welche Vereine in Europa WIRKLICH beliebt sind

Der Schweizer-Meister heisst YB. Die Champions League hat Liverpool gewonnen. Aber wer ist eigentlich Google-Meister? Das sind die meistgesuchten Sportteams in Europa.

Wir haben bei 42 europäischen Ländern geschaut, welcher Verein innerhalb eines Jahres die meisten Anfragen über Google erhält. Das muss nicht gleichbedeutend mit dem beliebtesten oder populärsten Team des Landes sein, dürfte aber in vielen Fällen diesem Resultat ziemlich nahe kommen.

In den meisten Ländern ist der meistgegoogelte Verein ein einheimischer. Doch es gibt (insbesondere zwei) Vereine, die auch in anderen Ländern alle in den Schatten stellen.

Doch schauen wir zunächst auf die nationalen Google-Meister:

Was auffällt: In 36 Ländern ist das meistgesuchteste Team ein Fussballklub. Dreimal schafft es ein Eishockey-Team auf den ersten Rang, je einmal ein Basketball, Handball und Rugbyteam.

Die Fussball-Länder

Interessant sind aus Fussball-Sicht natürlich England, Schottland, Spanien und die Schweiz. Während sich auf der Insel Liverpool ziemlich deutlich vor Manchester United durchsetzt, hat in Spanien Barcelona die Nase genauso hauchdünn vor Erzrivale Real Madrid, wie in Schottland die Rangers vor Celtic. In der Schweiz liegt der amtierende Schweizer Meister YB ziemlich deutlich vor Verfolger Basel. (Im internationalen Vergleich sind die Berner dann allerdings weit zurück, dazu weiter unten mehr).

Die Eishockey-Länder

Die Länder mit Eishockey-Teams sind Weissrussland, Finnland, und Lettland. In Weissrussland war es dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem KHL-Team Dinamo Minsk und dem Fussballklub BATE Borrisow. In Lettland setzt sich mit Dinamo Riga ebenfalls ein KHL-Team durch. In Finnland kommt Jokerit Helsinki aus der KHL nur auf Rang 2. Den ersten Platz nimmt Oulun Kärpät ein.

Das Basketball-Land

In Litauen hat ein Basketballteam die meisten Suchanfragen innert einem Jahr eingeheimst: Zalgiris Kaunas. Das Traditionsteam ist eines von nur vier Teams, das seit 2000 in jedem Jahr an der EuroLeague teilnahm.

Das Handball-Land

Dass Handball auf Rang 1 liegt, dafür sorgt Vardar Skopje aus Nordmazedonien. Der aktuelle Champions-League-Sieger verdrängt seine eigene Fussballabteilung auf Rang 2.

Das Rugby-Land

Und schliesslich verdanken wir Irland, dass auch Rugby einmal zuoberst steht. Leinster Rugby setzt sich dabei hauchdünn vor Munster Rugby durch. Auch der dritte Rang auf dem irischen Podium geht mit Ulster ans Rugby. Der erste Fussballklub, die Shamrock Rovers, folgt erst auf Rang 4.

Die Europameister

Doch wie sieht es nun aus, wenn wir das Feld öffnen und auch internationale Sportklubs in die Auswertung einbeziehen? In 18 Ländern läuft ein Grossklub den nationalen Vereinen den Rang ab.

Meistgesuchte Teams pro Land (inklusive internationale Klubs) Bild: watson

Die Karte zeigt: Meistens handelt es sich um Liverpool (8-mal) und Barcelona (6). Je einmal schaffen es Manchester United (Norwegen), Inter Mailand (Albanien) und Juventus (Schweiz) anstelle von heimischen Klubs auf den ersten Rang.

In der Schweiz hat Juventus ziemlich deutlich die Nase vorne. Dahinter folgen Bayern München, Liverpool und der FC Barcelona, welche alle noch vor dem meistgesuchten Schweizer Team, den Young Boys liegen.

Überraschend ist, dass im Gegensatz zur Schweiz Länder wie Österreich, Ungarn, Tschechien oder Kroatien, wo sich die heimischen Ligen auf ähnlichem Niveau bewegen, teilweise massiv weniger über die Grenzen auf die grossen Ligen geschaut wird.

Daten und Quellen Die Daten stammen von Google Trends, ausgewertet wurden die Suchanfragen zwölf Monate vor dem 21. Januar 2020. Auf die kleineren europäischen Staaten wie Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Vatikanstadt und San Marino wurde verzichtet.

Das sind die meistgegoogelten Sportklubs Europas in einer Liste (alphabetisch):

Liegt ein internationaler Klub noch vor einem einheimischen, steht dieser kursiv in Klammern.

Albanien: Partizani Tirana ️⚽ (Inter Mailand)

Partizani Tirana ️⚽ (Inter Mailand) Belgien: RSC Anderlecht ️⚽

RSC Anderlecht ️⚽ Bosnien und Herzegowina: Zeljeznicar Sarajewo ️⚽ (Barcelona)

Zeljeznicar Sarajewo ️⚽ (Barcelona) Bulgarien: Lewski Sofia ️⚽

Lewski Sofia ️⚽ Dänemark: Bröndby IF ️⚽ (Liverpool)

Bröndby IF ️⚽ (Liverpool) Deutschland: Bayern München ️⚽

Bayern München ️⚽ England: Liverpool FC ️⚽

Liverpool FC ️⚽ Estland: FC Flora Tallinn ️⚽ (Liverpool)

FC Flora Tallinn ️⚽ (Liverpool) Finnland: Oulun Kärpät ️🏒

Oulun Kärpät ️🏒 Frankreich: Paris St-Germain ⚽

Paris St-Germain ⚽ Griechenland: Olympiakos Piräus ⚽

Olympiakos Piräus ⚽ Irland: Leinster Rugby ️🏉 (Liverpool)

Leinster Rugby ️🏉 (Liverpool) Island: Valur Reykjavik ⚽ (Liverpool)

Valur Reykjavik ⚽ (Liverpool) Italien: Juventus Turin ⚽

Juventus Turin ⚽ Kosovo: KF Llapi ⚽ (Barcelona)

KF Llapi ⚽ (Barcelona) Kroatien: Dinamo Zagreb ⚽

Dinamo Zagreb ⚽ Lettland: Dinamo Riga 🏒

Dinamo Riga 🏒 Litauen: Zalgiris Kaunas ️🏀 (Liverpool)

Zalgiris Kaunas ️🏀 (Liverpool) Niederlande: Ajax Amsterdam ⚽

Ajax Amsterdam ⚽ Moldawien: Sheriff Tiraspol ⚽ (Barcelona)

Sheriff Tiraspol ⚽ (Barcelona) Nordirland: Linfield FC ⚽ (Liverpool)

Linfield FC ⚽ (Liverpool) Nordmazedonien: Vardar Skopje 🖐️ (Barcelona)

Vardar Skopje 🖐️ (Barcelona) Norwegen: Rosenborg Trondheim ️⚽️ (Manchester United)

Rosenborg Trondheim ️⚽️ (Manchester United) Österreich: Rapid Wien ⚽️

Rapid Wien ⚽️ Polen: Legia Warschau ⚽️

Legia Warschau ⚽️ Portugal: Benfica Lissabon ⚽️

Benfica Lissabon ⚽️ Rumänien: FCSB ⚽️

FCSB ⚽️ Russland: Zenit St.Petersburg ⚽️

Zenit St.Petersburg ⚽️ Schottland: Glasgow Rangers ⚽️

Glasgow Rangers ⚽️ Schweden: AIK Stockholm ⚽️ (Liverpool)

AIK Stockholm ⚽️ (Liverpool) Schweiz: Young Boys ⚽️ (Juventus Turin)

Young Boys ⚽️ (Juventus Turin) Serbien: Roter Stern Belgrad ⚽️

Roter Stern Belgrad ⚽️ Slowakei: Slovan Bratislava ⚽️

Slovan Bratislava ⚽️ Slowenien: NK Maribor ⚽️ (Barcelona)

NK Maribor ⚽️ (Barcelona) Spanien: FC Barcelona ⚽️

FC Barcelona ⚽️ Tschechien: Slavia Prag ⚽️

Slavia Prag ⚽️ Türkei: Galatasaray Istanbul ⚽️

Galatasaray Istanbul ⚽️ Ukraine: Dynamo Kiew ⚽️

Dynamo Kiew ⚽️ Ungarn: Ferencvaros Budapest ⚽️

Ferencvaros Budapest ⚽️ Wales: Cardiff City ⚽️ (Liverpool)

Cardiff City ⚽️ (Liverpool) Weissrussland: Dinamo Minsk 🏒 (Barcelona)

Dinamo Minsk 🏒 (Barcelona) Zypern: APOEL Nikosia ⚽️

Für Smartphone-User

Hier die Karte aufgeteilt (ohne Island), damit die Logos auch auf Smartphones besser erkannt werden können.

