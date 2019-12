Sport

NHL, NFL, NBA: Das sind die beliebtesten Sportteams jedes US-Staates



Die populärsten Sportteams jedes US-Staates – nur ein NHL-Klub schafft's in die Rangliste

NFL, NBA, NHL, MLB, MLS und College-Sport – die Konkurrenz im US-Sportmarkt ist riesig. In den meisten Städten und/oder Staaten gibt es gleich mehrere Teams, die um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen. Aber welches Sportteam ist nun das beliebteste im Staat? Dieser Frage ist ein Reddit-User nachgegangen und er hat anhand von «Google Trends»-Daten folgende Karte erstellt:

bild: reddit

Die Analyse zeigt, dass American Football bei den Amerikanern ganz klar am beliebtesten ist. In 21 Staaten steht ein NFL-Team an der Spitze, in 17 weiteren eine College-Football-Mannschaft. Weit abgeschlagen folgen Baseball und Basketball.

Nur gerade in einem Staat ist Eishockey die Nummer 1 – und zwar ausgerechnet im Wüstenstaat Nevada. Dort erfreuen sich die 2017 Vegas Golden Knights der grössten Beliebtheit. Doch schon im nächsten Jahr dürfte sich das ändern: Denn die NFL-Franchise Oakland Raiders zügelt im kommenden Sommer nach Las Vegas und wird im topmodernen Allegiant Stadium die Massen begeistern. (pre)

Die Verteilung auf die einzelnen Ligen: bild: reddit

