Juve kann doch noch gewinnen +++ Frankfurt zerlegt Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt fügt Leverkusens neuem Trainer Xabi Alonso seine erste Niederlage in der Bundesliga zu. Die Eintracht ging in der 45. Minuten durch einen Penalty von Daichi Kamada mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Hincapié für Leverkusen zum 1:1 aus. Doch dann drehten die Frankfurter so richtig auf. Kolo Muani, Jesper Lindström und erneut Kamada per Penalty stellten innerhalb von 15. Minuten auf 4:1 für die Eintracht. Kurz vor Ende der Partie traf dann noch der Ex-Leverkusener Lucas Alario zum 5:1 Endstand.